Wauw: zó bijzonder ziet een lotusgeboorte eruit

Na een bevalling knippen de ouders meestal de navelstreng door die de baby met de placenta verbindt. Maar bij een opkomende geboortetrend is dat niet het geval.

Bij de lotusgeboorte wordt de navelstreng namelijk niet doorgeknipt, maar blijft die – inclusief placenta – aan het kindje zitten tot het vanzelf uitdroogt en er afvalt. En dit kan wel tot tien (!) dagen duren.

Lotusgeboorte in Nederland

De lotusgeboorte is nog niet heel gebruikelijk in Nederland. In Australië en Nieuw-Zeeland daarentegen bestaat deze vorm van bevallen al langer.

Gezond

Het voordeel aan de lotusgeboorte is dat het pas geboren baby’tje nog de laatste restjes voedingsstoffen binnenkrijgen. Ook zou de baby rustiger ter wereld komen doordat het beter kan wennen aan de nieuwe omgeving. Het doorknippen zou namelijk voor de baby een pijnlijke ervaring zijn en zou zelfs een traumatische ervaring kunnen ontwikkelen. Ook zijn er diverse studies gedaan waarin beweerd wordt dat lotusbaby’s over het algemeen minder snel ziek zijn.

Vervelende geurtjes

Zoals je je misschien wel kunt voorstellen, ruikt een placenta na tien dagen niet meer heel fris. Gelukkig is daar een vrolijke oplossing voor: de placenta bestrooien met bloemetjes en kruiden. Daarnaast kan de placenta ook verpakt worden in een stoffen of katoenen luier.

Baby ‘beslist zelf’

De vrouw die onderstaande foto deelt, vertelt dat ze ook mee wil doen aan de lotusgeboorte in de toekomst. “Baby’s zijn energetisch verbonden met hun placenta. Wat ik zo mooi vind aan de lotusgeboorte, is dat de baby zelf bepaalt wanneer hij klaar is om afscheid te nemen en over te stappen naar de aarde. Deze oefening vergt geduld.”

Bron: oudersvannu.nl. Beeld: iStock

