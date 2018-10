Waarom lui zijn een héél goede eigenschap is

Als je geen zin hebt om je bed uit te komen… Maak je geen zorgen. Want lui zijn is goed voor je.

Sterker nog: we zouden zo af en toe juist wat luier moeten zijn. Want altijd maar druk en bezig zijn, dat is helemaal niet gezond.

Luie dieren leven langer

Zo blijkt uit onderzoek dat diersoorten die langer leefden vaak ook de luie diersoorten waren die maar weinig energie op een dag verbruikten. Er zijn honderden diersoorten ontdekt die zijn uitgestorven of nog leven. De dieren die nog leven vandaag de dag, zijn de luiste dieren. Denk maar aan de koala. Of de slak. Ecologie-professor Bruce Lieberman zegt over het onderzoek: “Misschien is de beste evolutiestrategie op de lange termijn om traag en sloom te zijn.”

Voel je dus vooral niet schuldig als je een hele dag gestrekt op de bank hangt. Het mag zo af en toe echt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock