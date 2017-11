Dit is de reden waarom vaak naar kerstliedjes luisteren schadelijk kan zijn

De echte kerstliefhebbers hebben sinds het begin van de wintertijd de kerstcd’s of -playlist alweer aan staan. Voor die mensen is er slecht nieuws.

In de meeste winkels is ook de kerstafdeling alweer opgebouwd en ook daar zijn de eerste kersthits alweer te horen. Laat dat nou net het probleem zijn. Psychologe Linda Blair vertelde namelijk aan HLN dat het schadelijk kan zijn om dagen (of zelfs weken) lang naar kerstmuziek te luisteren.

Brein vermoeien

Wanneer je werkt in een winkel kan het zijn dat je vanaf nu tot en met het einde van het jaar de hele dag door kerstmuziek hoort. En dat kan je brein volgens de psychologe vermoeien. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor winkelmedewerkers, maar voor alle mensen die de hele dag door naar dezelfde soort muziek luisteren. Linda Blair vertelt: “Wanneer je de kerstmuziek niet uitzet, kun je je niet meer op iets anders concentreren. Al je energie gaat dan naar het niet willen horen van de liedjes.” Hoe grote fan je ook bent, je kunt die kersthits dus toch beter afwisselen met je andere favoriete muziek voordat je helemaal niet meer naar Mariah Carey kunt luisteren. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.