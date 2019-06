Een luisterend oor bieden? 5 tips hoe je dat op een bewuste manier doet

Het is een fijne eigenschap om op een goede manier een luisterend oor te kunnen bieden aan mensen. Je kunt er zelf veel van leren en anderen ervaren het prettig als ze hun ei bij je kwijt kunnen. Luisteren is cruciaal in ons leven.

Wist je dat we door alle prikkels slechts 25 procent onthouden van wat we horen? Dat moet beter. Daarom geeft Julian Treasure, die onderzoek doet naar geluid en hoe we dat het beste kunnen gebruiken, een uitleg in een TED Talk hoe je met 5 oefeningen bewuster kunt luisteren naar anderen en naar de geluiden om je heen.

1. Luister naar de stilte

En daarmee bedoelen we dus niet terwijl een ander aan het woord is. Maar gewoon een momentje voor jezelf: sta 3 minuten stil bij de stilte die je om je heen hoort. Dit zal je trainen om bewuster te kunnen luisteren naar dingen.

2. Onderscheid verschillende geluiden

Of probeer deze oefening eens: onderscheid de verschillende geluiden die je hoort. Probeer dit eerst makkelijk aan te pakken, bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de dokter. Onderscheid het geluid van de tikkende klok, het verschuiven van de voeten van de wachtenden, de geluiden die je misschien van buiten hoort door de ramen… Dit is natuurlijk ook een soort mindfulness en zal je dus ook bewuster van jezelf maken. Denk je het aardig onder de knie te hebben? Probeer het dan eens in een restaurant.

3. Alledaagse dingen

Probeer er vervolgens de fijnheid van in te zien. Het ritme van de geluiden die je hoort. Bewustzijn van de geluiden en e schoonheid ervan inzien zorgt volgens de onderzoeker voor meer waardering voor de wereld.

4. Luisterposities

Wees je er bewust van dat er verschillende ‘luisterposities’ zijn. Je kunt actief of passief luisteren, kritisch of juist empatisch. Beslis voor jezelf vooraf op welke manier je kan en wil luisteren.

5. Naar een ander luisteren

Nu je jezelf getraind hebt om naar de geluiden om je heen te luisteren, kun je het toepassen op andere mensen. Dit kan volgens onderzoeker Treasure via de RASA-methode: Receive, Appreciate, Summarise, Ask. Met andere woorden: luister met aandacht en maak instemmende geluiden. Tussendoor kun je samenvatten wat de ander zegt (“Je bedoelt dus dat…” “Je vindt dus dat…”). Door dit te doen weet je of je het verhaal snapt en begrijpt wat de ander zegt.

Wij vroegen aan vrouwen: luisteren vrouwen beter dan mannen?

