De wetenschap spreekt: zó kan je lunch je helpen bij het afvallen

Even snel een bammetje wegwerken achter je bureau? Doe maar niet. Een beter excuus om uitgebreid te lunchen is er niet, na het verschijnen van dit onderzoek.

Probeer je om wat gewicht kwijt te raken? Let eens extra goed op de porties van je maaltijden. Nu lijkt dat natuurlijk behoorlijk voor de hand liggend, maar lees voorál even verder.

Het gaat om wanneer je eet

We zijn geneigd om, na een lange drukke dag, ’s avonds flink op te scheppen. Vrij logisch, want: wie komt er niet met een knorrende maag thuis? Maar wie graag wil afvallen, pakt het anders aan. Het is belangrijk om op je portiegrootte te letten, maar uit onderzoek gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition blijkt dat het vooral gaat om wannéér je eet.