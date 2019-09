Libelle Legt Uit: kan je maag echt krimpen als je minder eet?

Er wordt gezegd dat als je minder eet, je maag uiteindelijk kleiner wordt waardoor je op den duur ook veel minder honger hebt. Maar is dat echt waar?

Helaas is het zo eenvoudig niet.

Advertentie

Even groot

Als je eenmaal volwassen bent, blijft je maag vrijwel even groot. Minder eten zal je maag dus niet doen krimpen. Tenzij je je maag natuurlijk laat verkleinen door middel van een operatie.

Uitrekken

Wel kan je maag van grootte veranderen als je eet. “Je maag is een elastisch orgaan dat gemaakt is om uit te rekken”, legt Kyle Staller, een Amerikaans gastro-enteroloog uit aan Healthy Living Women. “Toch zal je maag niet op magische wijze groter of kleiner worden zodra je een grote maaltijd verorbert.” Kortom: je maag krimpt enkele uren na het eten weer terug naar z’n gewone grootte als je voedsel naar je dunne darm wordt geduwd.

Afvallen? Dit is het perfecte ontbijt volgens onze voedingsdeskundige:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: WebMD.com, Healthy Living Women. Beeld: iStock