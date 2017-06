Ik at een maand lang veganistisch en dít is wat er gebeurde

Libelle’s Laurence besloot een maand lang vlees, zuivel en eieren van het menu te schrappen. Een ‘vegan challenge’, ofwel een maand lang veganistisch eten. En zó beviel dat…

Er bestaat een ware hype rond het eerst wat geitenwollensokkerige veganistische eten. Was het dieet een aantal jaar geleden nog voorbehouden aan EkoPlaza-types op sandalen van kurk.., inmiddels hebben knappe bloggers het ontdekt. Ze doopten ‘veganistisch’ om tot het Engelse ‘vegan’ en ineens was het superhip.

Cijfers

In Nederland leven volgens het SCP zo’n 50.000 veganisten; mensen die vlees, zuivel en eieren om ethische redenen van het menu schrappen. Ter vergelijking: in 1996 waren dat er nog maar 16.000.

Veganisme

Veganisme gaat om meer dan slechts wat (niet!) op je bord ligt trouwens. Volgens de Nederlandse vereniging voor Veganisme streven veganisten ernaar “om zo min mogelijk bij te dragen aan exploiteren en doden van dieren”. De meeste veganisten onthouden zich in het geheel van dierlijke producten. Dus geen leren schoenen, wollen truien, zijden blousejes, en ook geen verzorgingsproducten die op dieren zijn getest.

Hoe beviel een maand lang veganisme?

Eerlijk gezegd viel het me alles mee. Ik ben als vegetariër opgevoed, dus eet al geen vlees, dat scheelt. Bovendien was ik toch al geen fan van melk, en in de koffie smaakt sojamelk prima. ’s Avonds zijn er genoeg salades, curry’s en pasta’s zonder kaas of vlees te maken. (Al is pasta zonder kaas wel een beetje als Bert zonder Ernie, het kan, maar het voelt niet goed).

Ja. Een beetje wel. Lunch vind ik moeilijk. Ik mis een broodje kaas, maar humus blijkt een fijn alternatief. Lastiger is het in sociale situaties: het is gewoon niet leuk om bij mensen te gaan eten en zoveel wensen op tafel te leggen. Ook in de kroeg is het irritant. Geen tosti’s, geen kaastengels, zelfs geen saaie loempia’s, want daar zit ei in. De meeste wijn wordt geklaard met dierlijke stoffen , dus eigenlijk zou ik geen wijn mogen drinken (maar er zijn grenzen!). Totdat ik in de laatste week Vego Het Beste Alternatief Voor Melkchocola ontdek, eet ik ook geen chocola. Ik verwachtt KILO’s af te vallen. In de video hierboven zie je of dit daadwerkelijk gebeurd is.

Mis je geen essentiële voedingsstoffen? Nope. Vooraf laat ik mijn vitamine D, ijzer en vitamine B12 bij de dokter testen. Aangezien ik al een afwisselend, gezond (los van al die tosti’s, wijn en chocoladerepen) eetpatroon heb en dat prima kan volhouden als parttime veganist, is aan het eind van de periode geen enkele waarde omlaag geschoten.

Wat vindt onze voedingsdeskundige ervan?

Voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein heeft zich gespecialiseerd in de plantaardige leefstijl. Ze tikt me meteen op de vingers, want ‘vegan’ zijn is niet alleen maar fashionable: “Veganisme is meer dan hip. Ook de Nederlandse Gezondheidsraad beveelt een meer plantaardig voedingspatroon aan, want het heeft de toekomst. Voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein heeft zich gespecialiseerd in de plantaardige leefstijl. Ze tikt me meteen op de vingers, want ‘vegan’ zijn is niet alleen maar fashionable: “Veganisme is meer dan hip. Ook de Nederlandse Gezondheidsraad beveelt een meer plantaardig voedingspatroon aan, want het heeft de toekomst.

Is het wel gezond, Wendy?

“Bij het antwoorden van de vraag ‘wat is gezond?’ wordt vaak teruggegrepen naar onze voorouders. Maar wij zijn geen jagers en verzamelaars. Wij zijn zittende, weinig actieve mensen en we leven met heel veel mensen die lijden aan welvaartsziektes op een wat kleine planeet met veel bio-industrie. Een meer plantaardig voedingspatroon voorziet ons van een oplossing. Je hoeft echt niet helemaal ‘vegan’ te worden om aan je gezondheid, aarde en dierenwelzijn een bijdrage te leveren. Er zijn tal van manieren om een goed begin te maken.”

De beste tips van Wendy

Vervang zuivel door sojaproducten. Nee, niet direct naar de amandel- of rijstmelk grijpen (ook lekker en goed voor af en toe). Soja is een goede vervanger, omdat daarin – net als in melk – goede eiwitten zitten. Kijk ook altijd of de plantaardige varianten zijn verrijkt met calcium. Neem bijvoorbeeld als ontbijt havermout met sojamelk of sojayoghurt met muesli.

Verbeter je broodbeleg. Kaas en vleeswaren zijn suboptimaal, vaak te zout en rijk aan verzadigd vet. Neem gewoon pindakaas (of een andere notenpasta). En gelukkig zijn er daarnaast nog tal van nieuwe alternatieven zoals heerlijke groentespreads en humus. Wat dacht je van een sneetje brood met een laagje humus en daarop een plakje gegrilde paprika uit pot? Heerlijk.

Eet meer peulvruchten. Hak, Bonduelle en de huismerken van de grote supermarkten hebben hun best gedaan. Het assortiment bonen en linzen is enorm uitgebreid. Bonen zijn niet duur, heel erg gezond en lekker. En je hoeft echt niet te weken en te wachten. Koop linzen en mungbonen gedroogd en kook ze binnen 20 minuten gaar en koop alle andere bonen (zwarte, kidney, cannellini) gewoon uit pot, blik of die handige stazakken.

Kijk eens bij de vleesvervangers. Ze zijn niet allemaal even gezond, maar de basisproducten zijn uitstekend. Denk aan rul gehakt als alternatief voor in de pasta of roerbakstukjes in plaats van kip. Is het experiment voor herhaling vatbaar?

Jazeker. Nu ik merk hoe makkelijk het is om minder dierlijke producten te gebruiken ga ik daar zeker op letten.

Informatie Meer informatie? Kijk op Wendy’s website en op de website van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.