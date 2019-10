Met dít inkomen ben je volgens onderzoek het gelukkigst

Geld maakt gelukkig, dat was al langer bekend. Het betekent echter niet dat je een inkomen van tienduizenden euro’s of meer nodig hebt om écht gelukkig te zijn.

De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws deed samen met marktonderzoeksbureau Ipsos onderzoek naar wat Vlamingen maandelijks zouden willen verdienen om zichzelf een gelukkig mens te kunnen noemen. Het gemiddelde bedrag dat uit de enquête kwam, bleek neer te komen op ongeveer € 2.117,- per maand.

Leeftijdsgebonden

86% van de Vlamingen vindt geld belangrijk, maar hoeveel geld zij denken nodig te hebben, hangt volgens het onderzoek erg af van de de leeftijd. Jongeren (tussen de 18 en de 34) streefden naar een gemiddeld inkomen van € 1.800,- per maand, terwijl mensen tussen de 35 en de 54 graag gemiddeld € 2.339,- zouden willen verdienen. Wie ouder is dan 54 neemt juist weer genoegen met wat minder, namelijk € 2.140,- per maand.