De maanstanden: dít zou je er (volgens de astrologie) van kunnen merken

We weten inmiddels dat we volgens de astrologie minder goed zouden slapen bij volle maan. Maar wat doet die maan verder allemaal? En kunnen we ook effecten merken bij andere maanstanden. Volgens de astrologie: een dikke ja.

En dat zit zo.

De maan heeft verschillende standen. Zo gaat de maan iedere 4 weken van nieuwe maan, via wassende maan naar volle maan. Vervolgens spreken we van een afnemende maan en beginnen we weer opnieuw bij een nieuwe maan. Dit heeft te maken met de positie van de zon ten opzichte van de maan. Vanaf de aarde zien we het deel van de maan dat door de zon wordt beschenen. 2 weken lang wordt steeds een groter deel van de maan verlicht. Uiteindelijk zien een hele zijde van de maan en wordt er 2 weken lang steeds weer een kleiner deel belicht. Maar wat betekenen deze verschillende maanstanden nou voor jou?

Nieuwe maan

We beginnen bij het begin: de nieuwe maan. Hierbij kun je in de lucht de maan niet vinden. De zon belicht hierbij namelijk een deel van de maan dat niet naar de aarde gericht staat. Wat deze nieuwe maan spiritueel inhoudt is, je raadt het misschien al, een nieuw begin. In deze fase is het goed om na te denken over je doelen en lijstjes te maken met wat je gedaan wilt krijgen.

Wassende maan

Vervolgens komen we in wassende maan terecht. Hierbij zie je een klein deel van de maan en wordt dit deel iedere dag groter. We werken in deze fase dus naar volle maan toe. Totdat de maan halfvol is, spreken we van het 1e kwartier. Van een halfvolle maan naar een volle maan is het 2e kwartier. Dit is de fase waarin je je lijstjes van de nieuwe maan erbij pakt, en aan het werk gaat. Het is een periode van groei en productiviteit volgens de spiritualiteit. Actie dus! Afstrepen en uitvoeren. Los van de praktische zaken in het leven, is dit ook een fase waarin je goed aan je mentale gemoedstoestand kunt werken. Ben je gelukkig? Hoe gaat het met je relatie? Slaap je goed? Sta hier eens bij stil.

Volle maan

Daar is hij: de volle maan. Dat we slecht slapen in deze periode is binnen de astrologie een gegeven. Het is namelijk best logisch om tijdens de volle maan een beetje uit je doen te zijn. Dit merk je ook in je emoties. Zo kun je alles wat er gebeurt wat intenser ervaren dan normaal. Misschien voel je je emotioneler, heb je wat meer onenigheid of voel je je juist ineens gelukkiger dan voorheen. Tijdens de volle maan is het een goed idee om je te omringen met fijne mensen of je geliefde. Daarbij kun je nu je plannen en to-do’s uit de nieuwe en wassende maan periode afronden. Oh, en nu je toch slecht slaapt, blijf dan maar gewoon lekker wakker. De volle maan is namelijk ook de maanstand waarbij je je erotischer zou voelen!

Afnemende maan

En dan is het tijd voor de afnemende maan: de periode waarin de maan avond na avond weer kleiner lijkt totdat er niets meer van over is. Ook hier spreken we van 2 kwartieren: het 3e kwartier tot een halfvolle maan en het 4e kwartier tot de nieuwe maan. Dit is de periode van loslaten. Denk na over waar je nu staat, hoe je je de afgelopen weken voelde, waar je op het moment allemaal mee bezig bent en wie je om je heen hebt. Het is namelijk tijd om af te rekenen met negativiteit en te heroverwegen waar je gelukkig van wordt. Zo ga je weer met een blank canvas de nieuwe maan in. In deze periode is het goed om projecten gedag te zeggen, vriendschappen te heroverwegen, het huis schoon te maken en te tuinieren. Oh, ook gewicht verliezen gaat in deze periode gemakkelijker.

