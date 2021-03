Zaterdagavond werd een speciale editie van Linda’s Wintermaand uitgezonden met Marco Borsato (54) als gast. De zanger vertelde over het afgelopen jaar, waarin hij een burn-out kreeg en zijn huwelijk stuk liep.

Ook deed hij een boekje open over de affaires die hij heeft gehad tijdens zijn huwelijk met Leontine. Nu blijkt dat Marco opnieuw niet eerlijk is geweest: hij is namelijk weer op een leugen betrapt.

In het interview besprak Linda de Mol de geruchten die er zijn geweest rondom Marco’s affaires. Marco zou volgens de bladen onder andere zijn vreemdgegaan met zijn ex-vriendin Denise Boekhoff, met Willemijn Verloop van War Child – waar Marco ambassadeur van is – én met de veel jongere TVOH-winnares Maan waarvan Marco in 2016 de coach was. De affaire met Maan ontkende Marco in alle toonaarden. Op de andere namen ging hij tijdens het interview niet in.

Geruchten

Wel legde Marco uit dat er enorm veel geroddeld werd, en dat die roddels hem vaak verbaasden. Marco: “Dan zeiden ze: ‘we hebben gehoord dat jij in Heerenveen bent geweest en een buurvrouw van die en die is bij je in de auto gestapt.’ Ik zeg: ‘ik ben in geen eeuwigheid in Heerenveen geweest en iemand met die naam kén ik niet eens’.”

Betrapt op leugen

Hoewel Marco dit voorbeeld gaf om uit te leggen dat er niks klopte van al de affaire-roddels, heeft hij zichzelf juist hiermee in de vingers gesneden. Kijkers van het interview zijn er namelijk gelijk ingedoken en hebben uitgezocht of Marco inderdaad lang niet in Heerenveen is geweest, en daar lijkt niks van te kloppen.

Bezoekjes aan Heerenveen

Zo vertelde Rob Goossens aan de desk bij RTL Boulevard dat Marco juist best vaak in Heerenveen geweest is de laatste tijd. “In 2019 is hij nog in Thialf geweest. Bij mijn beste weten is dat in Heerenveen”, aldus Rob. “En hij heeft met Guus Meeuwis in het stadion van SC Heerenveen gestaan.” Zo zouden er nog meer voorvallen op te noemen zijn.

Onhandig

Tijdens het interview ging Marco wat betreft de affaire-geruchten bijna nergens op in. Het verhaal over Heerenveen was het enige voorbeeld dat hij gaf. Rob vindt het verontrustend dat hij direct door dat enige voorbeeld kan heen prikken. “Het is in ieder geval heel onhandig van hem om zo’n voorbeeld te noemen en eigenlijk weer te jokken”, aldus Rob.

Bron: Shownieuws. Beeld: BrunoPress