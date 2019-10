Deze 7 tekenen van een magnesiumtekort wil je niet negeren

Het eten van een gevarieerd dagmenu vol gezonde vetten, groenten, fruit en proteïnen is belangrijk. Dat weten we allemaal wel. Toch kan je soms tekorten oplopen, wat nare gevolgen met zich mee kan brengen. Vrees je voor een magnesiumtekort? Deze klachten kunnen daarop wijzen.

Magnesium vind je onder andere in volkoren producten, groene bladgroenten, noten, avocado’s, zeewier, peulvruchten en bananen. Eet je deze maar voel je je alsnog niet goed? Déze tekenen kunnen wijzen op een tekort aan magnesium.

Tintelende vingers

Als je veel last hebt van tintelende vingers en tenen, kan dit een teken zijn dat je een magnesiumtekort hebt. Dit kan voelen alsof deze lichaamsdelen slapen, zoals je soms ook wel met je been of hand kunt hebben. De reden? Magnesium speelt een rol bij de zenuwimpulsen van het lichaam. Een tekort kan ervoor zorgen dat deze minder goed werken, waardoor je tintelingen in je lichaam kunt ervaren.

Grieperig gevoel

Zelfs als je geen virus onder de leden hebt, kan een magnesiumtekort je continu grieperig laten voelen. Heb je vaak minder eetlust en voel je je vaak misselijk, vermoeid of slapjes? Dan is het een goed idee om eens langs de huisarts te gaan, zodat hij kan controleren of er inderdaad sprake is van een tekort.