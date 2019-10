Zo maak je je lunch heel gemakkelijk nét iets gezonder

We willen allemaal wat gezonder leven. Dit kan soms lastig zijn, maar wist je dat je met deze kleine aanpassingen al een stuk gezonder luncht?

Het hoeft niet moeilijk te zijn om wat gezonder te eten. Met deze tips bespaar je een hoop calorieën:

1. Avocado

Als je heel veel honger hebt, is het slim om tijdens de lunch voor wat avocado te kiezen. Avocado heeft een lekker romige smaak en bevat heel veel goede vetten en voedingsstoffen. Let wel op dat je er niet té veel van eet.

2. Mosterd

Om een broodje wat meer smaak te geven, doen veel mensen er een extra klodder mayonaise op. Zonde! Want hier zitten belachelijk veel calorieën in. Je kunt beter voor mosterd gaan, want een eetlepel mayo bevat 90 calorieën en een zelfde hoeveelheid mosterd slechts 9. Bovendien zit je sneller vol door de pittige smaak van mosterd.

3. Dressing maken

Je kunt beter niet koken of bakken met zakjes of kant-en-klare dressings. Je weet namelijk niet wat er precies in zit. Door zelf een dressing te maken, behoud je zelf de controle.

4. Niet dubbelvouwen

Het lijkt misschien handig om je boterham dubbel te vouwen, maar het is niet heel goed voor de lijn. Je kunt er beter even voor gaan zitten en aandachtig met mes en vork te eten. Door langzamer te eten, zit je een stuk sneller vol.

5. Heldere soep

Er bestaan heel wat verschillende soorten soep, maar als je gezonder wilt leven, kun je het beste voor een bouillon gaan. Deze soep bevat minder calorieën, omdat er aan een gebonden soep vaak room wordt toegevoegd. Zorg er bovendien voor dat er genoeg groenten in zitten.

6. Vers fruit

Er wordt vaak aangeraden om cranberries en dadels door je ontbijt of lunch te gooien voor wat zoetigheid en vanwege de voedingstoffen. Toch kun je beter niet voor gedroogd fruit gaan, want je wilt niet weten wat de hoeveel suiker er in die groenten zitten. Kies daarom altijd voor vers fruit.

