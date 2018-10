Als je man dít doet, weet je zeker dat hij een midlifecrisis heeft

De tijd dat een midlifecrisis betekende dat je man een motorrijbewijs haalde of een jonge minnares nam, lijkt voorbij. Een midlifecris manifesteert zich tegenwoordig in een vegan dieet. Althans, als we dit onderzoek mogen geloven.

Want volgens Bupa Health Clinics gaan mannen tussen de 40 en 50 jaar zich plots toch wel zorgen maken om hun gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 3000 mensen. Zodra mannen 40 worden, slaan de zorgen toe. En wat ze dan doen? Ze worden vegan.

Thriatlons

Al die arme midlifers gaan niet alleen op de gezonde toer door dierlijke producten te laten staan, maar ook door mee te doen aan ‘stoere mannen’-thriatlons. Denk aan een Viking Run, Mud Masters of Breakout Run.

Personal trainer

We kunnen er lollig over doen, maar vrouwen worden net zo hard geraakt door de noodzaak het over de gezonde boeg te gooien. Bij ons komt dat besef alleen tien jaar vroeger. En dan niet in de vorm van een vegan lifestyle, maar door een personal trainer in de arm te nemen of zich in het zweet te werken in de sportschool (al dan niet met die trainer).

Jongere partner

Mannen worden zich rond die leeftijd niet alleen bewust van hun eigen sterfelijkheid. Sommigen gaven aan ook een fitter lijf te willen omdat ze een jongere partner hebben (6%). Dus als je partner zo ergens rond het nieuwe jaar opeens meedeelt dat hij geen biefstuk of gebakken eieren meer blieft, zeg dan niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Bron: Hello magazine. Beeld: iStock