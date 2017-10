Foutje bedankt: man scheert hele wenkbrauw af

Veel vrouwen houden hun wenkbrauwen in vorm door te epileren of te waxen. Ook steeds meer mannen willen dat die haarboogjes boven hun ogen er getrimd en verzorgd uitzien. Al heeft deze man duidelijk nog wat oefening nodig.

De man, die naar eigen zeggen altijd vrij wilde wenkbrauwen heeft, trimde ze al jaren een stukje korter. Maar deze keer ging het mis.

Standje baardtrimmer

“Vrijwel elke maand trim ik mijn wenkbrauwen tot ongeveer een lengte van 5 milimeter. Nu kocht ik recentelijk een nieuwe baardtrimmer, die overigens erg goed is, maar in tegenstelling tot mijn oude, had deze qua standjes alleen gelijke nummers.”

Grote gevolgen

Na wat uitproberen leek het hem het beste om de stand op 0,6 mm te zetten. Op zich een goede keuze, alleen pakte het iets anders uit. Per ongeluk zette hij zijn gloednieuwe baardtrimmer namelijk op 6 mm. En dat ‘kleine foutje’ had grote gevolgen.

1 wenkbrauw

Van een flinke dos haar als wenkbrauw kwam hij opeens zónder haar te zitten. En dus moet hij het de komende tijd met 1 wenkbrauw doen. Gelukkig groeit het snel weer aan.

Zo zag het pijnlijke resultaat eruit:

Bron: Grazia. Beeld: iStock