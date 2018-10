Doet jouw man deze sport? Dan heb je meer kans dat hij vreemdgaat

Fietst of golft jouw man graag? Of is het een echte voetbalfanaat? Lees dan even verder, we hebben namelijk nieuws voor je.

Je kunt natuurlijk niet afgaan op de hobby of sport van jouw man of hij je bedriegt of niet, maar een recent onderzoek wees wel uit dat bepaalde sporten iets kunnen zeggen over de kans dat hij sneller vreemd zou gaan.

“Schat, ik ga naar eh, de golfbaan!”

Uit onderzoek van Golf Support blijkt dat heel wat mannen hun sport als smoes gebruiken voor hun affaires. Bij het onderzoek werden zo’n 1750 mannen onderzocht en naar aanleiding van de antwoorden stelden ze een top 10 sporten op waarvan de beoefenaars het vaakst vreemdgaan.

Zo blijkt dat groepssporten door de meeste vreemdgangers beoefend worden. De rugbyspelers, voetballers en golfers uit het onderzoek bedriegen het vaakst: maar liefst 20 procent van de spelers. Atleten daarentegen zijn de trouwsten. Onder hen zou 4 procent weleens vreemdgaan. Psychologe Kelly Campbell verklaart dat sporters vaker vreemdgaan omdat ze op dat moment meer testosteron aanmaken.

De top 10

Rugby Voetbal Golf Autosport Boksen Tennis Cricket Fietsen Zwemmen Ateletiek

Hoewel we geen Amerikanen zijn en het een Amerikaans onderzoek is, is het wel interessant om te zien wat er misgaat; dikke kans dat het er bij ons ook zo aan toegaat. Natuurlijk is het ook de bedoeling om het met een korreltje zout te nemen, tenzij manlief wekelijks thuiskomt onder de lippenstift-kusjes natuurlijk.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: flair.be. Beeld: iStock