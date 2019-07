Op déze manier verminder je binnen 12 minuten stress

Hoewel je een slecht humeur niet altijd kunt voorkomen, heb je er wél controle over hoe je dat zo snel mogelijk weer laat verdwijnen.

Volgens onderzoek dat gepubliceerd werd in de Journal of Happiness Studies ervaart iedereen stress, maar voelen veel mensen onder ons zich té vaak gestrest. Door werk, geldproblemen, gezinsstress en andere verplichtingen voelen we ons snel overwerkt, gefrustreerd en uitgeput. Er bestaan stressverminderende technieken zoals yoga of meditatie, maar dat idee alleen al kan sommigen een nóg slechter humeur bezorgen. Want hoe past dat er nog bij in jouw veel te drukke schema?

Het kan anders

Gelukkig kan stress verminderen en je humeur verbeteren volgens dit onderzoek ook op een simpelere manier, namelijk met vriendelijkheid. Voor het onderzoek lieten ze studenten gedurende 12 minuten rondlopen in een gebouw en oefenden zij verschillende vriendelijkheid-strategieën uit.

Loving-kindness en interconnectedness

De groep mensen die anderen oprecht het beste toewenste en positieve gedachtes over hen creëerde, had minder angst, meer geluk, meer empathie, was zorgzamer en voelde meer verbondenheid met andere mensen. De techniek waarbij een onderzoeksgroep naar anderen keek en nadacht over hoe de mensen onderling met elkaar verbonden zijn, had alleen gunstige effecten op de sociale verbinding.

Geen effect

Tot slot waren er proefpersonen die naar de mensen om hen heen keken en nadachten op welke manier zij beter af waren dan de mensen om hen heen. Dit had tegen de verwachtingen van de onderzoekers in geen positieve effecten.

De beste techniek

Enfin. Wat blijkt? Om ons beter te voelen, moeten we in een ruimte met andere mensen gedurende 12 minuten lang om ons heen kijken naar mensen en hen proberen goede dingen toe te wensen. Zo kun je over iemand denken: ik wens dat deze persoon heel gelukkig met zijn leven is. Volgens een meting voor en na de 12 minuten voelde deze groep zich namelijk significant beter dan de andere groepen.

Vriendelijkheid kost niets, en in dit geval laat het je ook nog eens een stuk beter voelen. Waar wacht je nog op?

Bron: Journal of Happiness Studies