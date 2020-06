7 effectieve manieren om af te vallen door te wandelen

We weten allemaal dat wandelen heel goed voor je is. Door een paar kleine dingen te veranderen, kun je van wandelen een echte work-out maken.

Hup, ga lekker naar buiten om te wandelen en verhoog je hartslag met deze eenvoudige, maar effectieve wandeltips:

Je verbrandt niet alleen meer calorieën door sneller te lopen. Het is het veranderende tempo dat de calorieverbranding verhoogd, blijkt uit een onderzoek. Als je meerdere keren van tempo verandert, gaat je stofwisseling sneller werken en gaat de calorieverbranding dus sneller dan dat je op één vast tempo blijft wandelen.

Bovendien blijkt dat we sneller wandelen als we een langere afstand afleggen. Probeer eens per week een langere interval-wandeling te maken van meer dan 40 minuten.

2. Routine

Wanneer je iedere dag hetzelfde rondje maakt of iedere dag op hetzelfde tijdstip gaat wandelen, is de kans groter dat je het langer volhoudt. Zo zorg je ervoor dat het tot je routine behoort. Extra motivatie: tijdens het wandelen verbrand je ongeveer 4 calorieën per minuut, dus als je erin slaagt om ten minste 15 à 20 minuten per dag te lopen als onderdeel van je bestaande routine, kun je een halve kilo kwijtraken in 8 weken. En door tussendoor een paar minuten te joggen, verdubbel je zelfs de calorieverbranding.

3. Bergopwaarts

Wanneer je bergopwaarts loopt, verbrand je gemiddeld 30% meer calorieën. Bovendien train je zo ook je hamstrings en bilspieren, dus dat is een win-winsituatie. Om ervoor te zorgen dat je geen last krijgt van je gewrichten door bergopwaarts te wandelen, is het slim om kleinere stappen te nemen. Zo verminder je de impact op je gewrichten en kun je beter je gewicht bewaren.

4. Neem de trap

Door een route te kiezen waarbij je langs meerdere trappen komt, zorg je er ook voor dat je van je wandeling een work-out maakt. Door iedere dag ongeveer 10 minuten trap te lopen, heb je die chocoladereep van die middag al verbrand. Let op: door 2 trappen tegelijk te nemen, train je gelijk ook je billen en dijspieren.

5. Lichaamsoefeningen

Door 1 of 2 keer tussendoor te stoppen voor een paar lichaamsgewichtoefeningen, verhoog je de calorieverbranding en verhoog je je stofwisseling, waardoor je in rust nóg meer calorieën verbrandt. Denk hierbij aan lopende lunges en push-ups.

6. Gebruik een smartwatch

Door een smartwatch te dragen, kun je bepaalde doelen voor jezelf instellen. Hierdoor moedig je jezelf aan. Wanneer je te moe bent om nog een stap te zetten, maar je bijna bij je doel bent, ga je toch door en wil je je doel bereiken. Je geeft minder snel op.

7. Zoek een buddy

Als je wat extra motivatie kunt gebruiken, is het verstandig een wandelmaatje te zoeken. Je kunt elkaar aansporen om te gaan wandelen en je hebt afleiding, waardoor je het wandelen langer volhoudt. Zorg er wel voor dat jullie het beiden serieus nemen, des te beter en langer houden jullie het vol.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock