6 alternatieve manieren om gezond te leven als je sporten simpelweg níet leuk vindt

Sporten: het is niet voor iedereen weggelegd. Want hoe de één zonder enige hijg of puf vijf kilometer kan hardlopen, sta jij na drie minuten in de sportschool al te jammeren dat je weer naar huis wil.

En om nou iedereen keer weer met lood in je sportschoenen naar de fitness te sjokken, word je ook niet blij van.

Gezonder leven

Toch is gezond leven wel héel belangrijk. En dat weet je vast ook. De tip waar we dan ook mee beginnen is: zoek een sport die je leuk vindt. En ja hoor: ze bestaan. Vul deze sport aan met onderstaande tips en je voelt je straks weer kiplekker (en trots).

1. Neem een hond

Want dan móet je wel drie tot vier keer per dag een wandeling maken. Wanneer je viervoeter kwispelend naar je staat te turen, probeer dan maar eens op de bank te blijven liggen.

2. Water, water, water

Je wordt er vast mee om de oren gegooid, maar het is o-zo belangrijk om de hele dag door water te drinken. Een gezondere huid, verbeterde afvoer van afvalstoffen, verbeterde spijsvertering… de voordelen zijn ein-de-loos.

3. Go vegan

Een weekje vegetarisch leven is zo slecht nog niet. Wanneer je de vlees (met bijbehorende sausjes) eens van het menu schrapt, ben je sneller geneigd om je bord te vullen met extra groentes.

4. Koop een blender

Een blender kun je volgooien met de lekkerste fruitstukken en groentes. Let wel op: deze sapjes bevatten een hoge dosis suiker waardoor je er niet té gretig gebruik van moet maken.

5. Eet de helft en wacht even

We zijn al snel geneigd om ons bord iedere avond vol te gooien met een te grote maaltijd. Probeer dit eens: schep op wat je normaal opschept, maar leg vervolgens de helft even weg. Eet je portie en wacht 30 minuten. Wedden dat je gewoon genoeg had aan de eerste helft? De andere helft kun je uiteraard bewaren voor de dag erna.

6. Sla de lift over

Libelle’s Coks bewees het al eens: de positieve effecten van het traplopen. Ze sloeg de lift een week over en nam alleen nog maar de trap (ook als ze naar de veertiende verdieping moest!). Oké, dat is enigszins een vorm van sporten, máar je hoeft niet meer de bittere en onaangename sportschoolgevel te aanschouwen.

Gezond eten is natuurlijk essentieel voor een gezonde levensstijl. De kookboeken (met korting) van Libelle helpen je een handje:

Bron: flair.be. Beeld: iStock