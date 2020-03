In tijden van het coronavirus is het natuurlijk extra belangrijk om een goed immuunsysteem te hebben. We worden er constant op attent gemaakt dat we beter geen handen kunnen schudden maar ze wel grondig moeten wassen, niet te veel aan ons gezicht moeten zitten en in de elleboog moeten niezen.

Maar écht voorkomen dat je in aanraking komt met bacteriën en ziektekiemen, kun je niet. Daarom is het veel belangrijker dat je natuurlijke afweersysteem sterk genoeg is om niet ziek te worden. Gelukkig kun je daar zelf wat aan doen. Dit zijn 10 manieren om je immuunsysteem een boost te geven:

1. Verhoog je vitamine-inname

Ook als je al heel gevarieerd en gezond eet, mag je in de koude maanden je vitamine-inname verhogen. In deze maanden is ons immuunsysteem namelijk sowieso minder sterk dan normaal. Hierdoor ben je vatbaarder voor infecties. Voeg daarom supplementen toe aan je voeding.

2. Vitamine C

Immunoloog Dr. Jenna Macciochi vertelt: “Als de infectie toeslaat, stijgt in ons lichaam de behoefte aan vitamine C. Onderzoek toont aan dat een hoge dosis vitamine C bijslikken kan zorgen voor een sneller herstel.”

3. Vitamine D

Je immuunsysteem heeft ook erg veel baat bij vitamine D. In de koude maanden krijgen we onvoldoende zonlicht op onze huid. Hierdoor kan ons lichaam zelf niet genoeg vitamine D produceren. Daarom is het slim om ook vitamine D bij te slikken.

4. Zink

Zink ondersteunt meer dan 300 enzymreacties die betrokken zijn bij ons immuunsysteem. Volgens recent onderzoek kan kortdurend gebruik van hoog gedoseerde zink de immuunafweer helpen sneller een infectie te bestrijden.

5. Geen stress

“Stress is een van de belangrijkste oorzaken van een onevenwichtig immuunsysteem en vatbaarheid voor infecties”, zegt Dr. Macciochi. “Het is belangrijk om zo veel mogelijk stress te verminderen door middel van ademhalingstechnieken of gewoon even de tijd voor jezelf te nemen.”

6. Voedzaam eten

Het is een slim idee om je inname van groenten en fruit te verhogen, als je je immuunsysteem een boost wilt geven. Ze bevatten essentiële immuunversterkende ingrediënten om ziekten en vermoeidheid te bestrijden. Ook een gezonde darmflora is heel belangrijk, dus zorg dat je voldoende vezels binnenkrijgt. Blijf in ieder geval uit de buurt van comfort food.

7. Veel slaap

De cellen die in ons lichaam het gevecht aan gaan met ziektekiemen, hebben veel baat bij een goede nachtrust. Dr. Macciochi zegt dat er maar 1 slechte nachtrust voor nodig is om deze cellen met 70 procent te doen dalen. Houd je dus aan de aanbevolen hoeveelheid slaap van 8 uur per nacht.

8. Draag een sjaal

Een sjaal dient als prima gezichtsbescherming. “Het dragen van een sjaal helpt een beetje om het inademen van besmettelijke ziektekiemen te voorkomen”, aldus Dr. Andrew Thornber, een geregistreerde huisarts.

9. Drink niet te veel alcohol

Overmatig drinken is natuurlijk sowieso niet gezond. Dr. Thornber waarschuwt dat “hoe meer je drinkt, hoe zwakker je immuunsysteem wordt en dat is wanneer virale infecties waarschijnlijk toeslaan. Je alcoholinname verminderen is daarom een goed idee om in topvorm te blijven.”

Sporten in de buitenlucht is supergoed voor je immuunsysteem. Niet alleen omdat sporten gezond is en je lichaam sterk houdt, maar ook omdat je zo veel zuurstof binnenkrijgt. Ga lekker de natuur in!

