Op deze 9 manieren maakt je lichaam je duidelijk dat je gestrest bent

Iedereen ervaart weleens stress. Je zou kunnen zeggen dat het bij het leven hoort. En als je er af en toe last van hebt, is dat ook helemaal niet erg. Wél als je er een lange tijd last van hebt. Alleen heeft niet iedereen door dat ‘ie gestrest is. Op deze negen manieren maakt je lichaam dit duidelijk.

1. Uitslag

Stress kan leiden tot uitslag en dit uit zich meestal in rode vlekken of netelroos op de maag, rug, armen en gezicht. Stress heeft effect op je immuunsysteem, waardoor deze jeukende bulten ontstaan. Probeer er zo min mogelijk aan te komen. De jeuk kan verminderen door goed op je ademhaling te letten. Plaats je hand vlak boven je navel en haal diep adem. Elke keer als je inademt, gaat je arm omhoog. Als je uitademt, gaat ‘ie weer naar beneden. Door dit meerdere keren op een dag te herhalen, vermindert je stress en dus ook de uitslag.

2. Trillend ooglid

Vaak last van een trillend ooglid? Ook dat is een teken van stress en vermoeidheid. Geef daarom je ogen af en toe eens een pauze. Als je iedere dag achter de computer zit, raken je ogen gestresst door alle details op je scherm. Je geeft je ogen rust door elke twintig minuten even uit het raam naar een groter landschap te kijken. Je kunt eventueel ook je ogen gewoon een paar minuten dichtdoen.

3. Hoofdpijn

Een zeurende hoofdpijn is duidelijk een teken van stress. In feite is stress de belangrijkste oorzaak van spanningshoofdpijn en wordt met name veroorzaakt door drama op het werk en in het verkeer. De beste manier om deze hoofdpijn te behandelen, is je stress proberen te beheersen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Gaat de pijn je leven verstoren, ga dan langs de huisarts.

4. Veranderende seksuele verlangens

Merk je dat je steeds minder zin en tijd hebt in sex? Dan kan dit goed komen door de stress die je ervaart. Je libido gaat er duidelijk van naar beneden. Zonde, niet waar?

5. Gespannen spieren

Ook de pijn in je nek na een lange dag achter je computer kan een symptoom van stress zijn. Een snelle massage op het pijnlijk gebied kan natuurlijk goed helpen. Niemand die jou kan masseren? Probeer dan zelf te ontspannen en concentreer je op je ademhaling. Haal vijf tot tien keer diep in en uit en focus je op de gespannen zone van je lichaam.

6. Slaperigheid

Voel je je traag en slaperig? Ook dit kan door het verhoogde stressgehalte komen. Stress zorgt ervoor dat je lichaam overspoeld wordt met adrenaline. Op een gegeven moment is dit op en val je juist bijna in slaap. Je hebt last van enorme ups en downs. Ook lig je ’s nachts vaak wakker, waardoor je slaapritme verstoord wordt. Ga voortaan eerder naar bed of neem een middagdutje van een half uurtje. Voel je daar echt niet schuldig om, want dit levert juist meer productiviteit op.

7. Tandenknarsen

Stress kan een boosdoener zijn als we het hebben over gaatjes in je tanden. Helemaal als je door de stress gaat tandenknarsen. Dit is een hele slechte gewoonte en kan je tanden beschadigen. In sommige chronische gevallen kan het zelfs tot tandverlies leiden. Als het tandenknarsen ernstig wordt, ga dan naar een tandarts voor een mondbeschermer.

8. Gerafelde nagelriemen

Heb je gescheurde, onverzorgde nagels of nagelriemen? Dit kan het gevolg zijn van te veel stress. In zenuwslopende situaties gaan mensen onbewust nagelbijten of friemelen aan hun vingers. Het is voor veel vrouwen een manier om om te gaan met stress en angst. Een oplossing hiervoor is een stressbal. Door in stressvolle momenten hierin te knijpen, voorkom je gerafelde nagelriemen of gescheurde nagels.

9. Vergeetachtigheid

Als je veel last hebt van stress, vergeet je om de haverklap wel iets. Vergeetachtigheid is echt een symptoom van stress. Onderzoek toont aan dat chronische stress letterlijk de omvang van de hippocampus kan verkleinen. Dit deel van je hersenen is verantwoordelijk voor sommige herinneringen. Gelukkig neemt dit formaat weer toe als de stress vermindert. Door meer te gaan sporten, kun je vergeetachtigheid voorkomen. Ga wandelen, neem vaker de trap of ga eens touwtje springen. Het houdt je brein sterk.

Bron: REDBOOK. Beeld: iStock