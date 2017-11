5 wetenschappelijk bewezen manieren om de winterblues tegen te gaan

Vind je de korte dagen maar zwaar? Je bent niet de enige. Bij veel mensen gaat het energieniveau tijdens deze donkere maanden flink omlaag. Met (een van) deze 5 methodes voel je je hopelijk snel weer jezelf.

In de video vertelt Vera over de stem in haar hoofd als ze depressief is.

De winterblues worden onder meer gekenmerkt door verdrietige gevoelens, lagere energieniveaus, moeite met slapen en verminderde eetlust. Het goede nieuws is dat je niet tot de lente hoeft te wachten om jezelf weer wat beter te voelen.

Tips en trucs

We hebben 5 wetenschappelijk bewezen methodes voor je op een rij gezet die de donkere dagen draaglijker maken. Plus: een lijstje tips om erop uit te blijven gaan, ook al schijnt de zon minder en is het koud (en nat).

1. Maak tijd om te trainen

Geregeld een stukje (hard)lopen, zwemmen of fietsen is goed voor je figuur, dat weten wel al langer. Maar geregeld bewegen kan ook voorkomen dat je depressief raakt, wijst een nieuwe Australische studie uit. Je hoeft er niet eens keihard voor te trainen: geregeld wandelen of een yogalesje volgen, brengt je al een heel eind.

2. Probeer aromatherapie

Een lekker warm bad na een lange werkdag kan helpen te ontspannen. Gooi er de volgende keer eens een paar druppels essentiële olie bij. Met name lavendel en jasmijn zijn populaire keuzes ter ontspanning. Olie van de populier lijkt goed te werken bij depressieve stoornissen. Experts weten niet precies waarom de olie helpt; ze vermoeden dat de geur receptoren in je neus triggert. Die sturen vervolgens signalen naar het gedeelte in je hersenen dat je gemoed controleert.

3. Zet eens geen wekker

Kies in plaats van een hard rinkelende of bliepende wekker liever voor een wake-uplight. Het licht van deze wekker en lamp ineen bootst het licht van de zon na door steeds sterker te worden. Zeker bij een lichte vorm van winterdepressie kan deze wekmethode al goed helpen, blijkt uit Russisch onderzoek.

4. Neem meer vitamine D tot je

Vitamine D maakt je lichaam aan onder invloed van zonlicht. Daarvoor moet je wel behoorlijk veel buiten zijn – en een groot deel van je blote huid aan de zon blootstellen. In de herfst en de winter gebeurt dat gewoon niet zo snel. Daar zijn twee oplossingen voor: overwinteren in een warm land of vitamine D slikken. Beide methoden werken (al is de een goedkoper dan de andere ;-)).

5. Praat erover

Mochten bovenstaande opties niet werken, maak dan een afspraak bij je huisarts. Over je depressieve en verdrietige gevoelens praten met een gediplomeerd psycholoog werkt even goed tegen winterdepressies als lichttherapie.

Nog een paar tips

Met deze tips zorg je bovendien voor gezellige en gevulde winterdagen en -avonden:

spreek af met vrienden en plan dagjes uit

lees een tijdschrift of een boek voordat je gaat slapen (daar val je lekker bij in slaap)

ga naar buiten, dat zorgt voor energie

ruim de kledingkast op – opgeruimd huis, opgeruimd hoofd

drink kruidenthee – of glühwein – of warme chocolademelk – whatever rocks your boat

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock