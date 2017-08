Zeldzaam: Douglas (49) kreeg als man borstkanker

Douglas (49) wist niet dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. Het komt niet vaak voor, maar hij kreeg het wel.

Net als vrouwen kunnen mannen het op elke leeftijd krijgen en ook de symptomen zijn hetzelfde tussen man en vrouw. Omdat een man minder borstweefsel heeft dan een vrouw is het belangrijk dat hij er snel bij is. Tumoren bij de man ontstaan meestal rondom de tepel.

Bobbel

Douglas is vader van 5 kinderen en net voordat hij 50 werd, werd deze ziekte bij hem geconstateerd. “Ik merkte dat er een bobbeltje op mijn linkerborst zat. Maar ja, zoals veel mannen denken, dacht ik ook: ‘dat gaat vanzelf wel weg’. Mijn vrouw zei toen dat ik maar eens langs de dokter moest gaan. Toen de dokter het zag, schrok hij gelijk”. De kanker bleek niet uitgezaaid te zijn en Douglas werd behandeld met chemotherapie.

Met humor

Douglas probeert er wel nuchter onder te blijven. “Voordat ik dit had, wilde ik nooit iets weten over kanker. Op de dag dat ik het vertelde aan mijn voetbalteam verloren we kansloos onze wedstrijd. Ik pakte het een beetje als een man aan en zei: ‘Ik weet niet wat ik erger vind; het feit dat ik kanker heb of dit waardeloze spel van ons. Zo ga ik er mee om.”

Cijfers

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker. Het komt het meest voor bij mannen tussen de 60 en 80 jaar.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock