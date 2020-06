Onderzoek: mannen met een kat hebben minder snel een date

Laat een man een puppy knuffelen en de vrouwen staan opgesteld in rijen van vier. Maar een man met een kat? Neuh, daar bedanken vrouwen (blijkbaar) voor.

Dat blijkt uit althans uit onderzoek van de Colarado University. Mannen met een kat scoren gemiddeld veel minder dates.

De vrouwen die de mannen moesten beoordelen, beschouwden mannen met een kat als ‘minder mannelijk’. Ook maakten de kattenbaasjes een ‘neurotischere’ indruk. De vrouwen gaven de mannen op de foto een score op het gebied van mannelijkheid, maar ook of ze een goede partner zouden zijn en of een relatie met hem een lang leven beschoren zou zijn.

Betere minnaars

Mannen mét kat op de foto kregen een lagere score dan de kat-loze mannen. De onderzoekers plaatsen wel als kanttekening dat het onderzoek gekleurd is door vrouwen die een sterke voorkeur hebben voor honden of katten. Misschien dat mede daarom mannen met een hond uit de bus kwamen als mannelijkere en betere minnaars. Tja: we kunnen nu een goedkope grap maken over mannen en poesjes, maar dat zouden we natuurlijk nooit doen.

Wij hebben niks tegen mannen met katten, al kunnen we die kattenharen missen als kiespijn. Zo kom je er vanaf:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock