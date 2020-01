Libelle Legt Uit: dít is waarom alleen mannen last hebben van navelpluis

Is het je bij je man of een goede vriend wel wel eens opgevallen dat hij aan het einde van de dag een wollig hoopje pluis in zijn navel heeft verzameld? Terwijl je zelf helemaal geen last hebt van navelpluis, of heel weinig. Dít is hoe dat komt.

De Australische onderzoeker Karl Kruszelnicki boog zich jaren geleden over de navelpluis-kwestie om uit te zoeken hoe de vork nu eigenlijk in de steel (of de pluis in de navel) zit. Hij verrichte voor de Universiteit van Sydney systematisch onderzoek naar het verschijnsel ‘navelpluis’.

De aanleiding van zijn onderzoek was een vraag die in zijn wetenschappelijke radioprogramma werd gesteld. Een luisteraar wilde wel eens weten waar zijn navelpluis vandaan kwam. Niemand bleek het verlossende antwoord te hebben, en dus ging de onderzoeker zelf de uitdaging aan om het vraagstuk op te lossen. Hij verzamelde allerlei pluis-‘monsters’, die hij microscopisch onderzocht.