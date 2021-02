Libelle Legt Uit: hebben mannen écht vaker zin in sex dan vrouwen?

Begint het bij jou ook meteen te kriebelen als je aan een droom vol spinnen denkt? Je bent niet de enige! Maar wat betekent het? Heeft iets je met fobie voor spinnen te maken? Of het heeft het een andere betekenis? Over het algemeen zijn de experts het erover eens dat dromen erg persoonlijke ervaringen zijn, en dat dergelijke symbolen veel ruimte laten voor interpretatie.

Ga daarom bij jezelf na wat het kan betekenen, we geven een paar voorbeelden:

We weten allemaal dat spinnen een web weven. Een droom waarin een spin voorkomt kan daarom betekenen dat je je verstrikt of gevangen voelt. Stel jezelf de vraag of je het idee hebt vast te zitten in een sleur. Voel je je niet vrij? Zowel stress en vervelende gebeurtenissen als simpelweg te veel focus op onbelangrijke dingen kunnen zorgen voor een gevoel van gevangenschap. Herken je dit? Neem dan eens de tijd om op te schrijven hoe je leven zou zijn als alles naar je zin zou zijn. Laat je inspireren door je eigen verhaal en jaag je dromen na. Zorg dat je uit dat spinnenweb raakt.

2. Angst voor het onbekende

Veel mensen zijn (een beetje) bang voor spinnen. Volgens droomexperts kunnen spinnen daarom de neiging hebben om in je dromen het onbekende te vertegenwoordigen. Kan het zijn dat je ergens angstig voor bent? De spinnen in je droom kunnen hier symbool voor staan. Ga bij jezelf na hoe je de droom ervoer. Vond je de spinnen heel eng en rende je ervan weg? Dan is de kans groot dat je in het dagelijkse leven ook ergens afstand van neemt omdat je bang bent voor het onbekende.

3. Te veel tegelijk

Een spin kan ook in je dromen voorkomen vanwege zijn acht poten. Je bent met té veel tegelijk bezig of misschien heb je wel gewoon te veel aan je hoofd. Multitasken lijkt heel efficiënt, maar stress ligt al gauw op de loer. Je kunt niet alles even goed doen, neem overal de tijd voor je. Je verwacht waarschijnlijk teveel van jezelf. Neem rust en maak een lijstje met wat je moet doen en verdeel dat over een bepaalde tijd. Concentreer je op datgene waar je mee bezig bent en laat je niet afleiden door anderen zaken. Die akelige dromen met die achtpotige beesten verdwijnen dan als sneeuw voor de zon.

Dromenvangers zouden al je slechte dromen opvangen, waardoor alle goede en mooie dromen overblijven. Dat is nog eens fijn slapen! Of het écht werkt, weten we natuurlijk niet. Maar ze zien er wel hartstikke tof uit. Zó knoop je eigen dromenvanger:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow. Beeld: Getty Images