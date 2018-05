Vrouwen zijn snel geneigd om te denken dat mannen de daad zelf het allerlekkerste vinden, maar niets is minder waar. Samantha X, de bekendste escort van Australië, onthult wat de man écht het fijnste vindt in bed en dat is niet wat je denkt.

Hij geniet (net als vrouwen) namelijk het meeste van het voorspel.

Ego

Wij gaan er altijd maar vanuit dat mannen de sex zélf het allerfijnste vinden, maar we blijken het helemaal mis te hebben. Volgens Samantha X vinden mannen voorspel en het feit dat jíj geniet het belangrijkste tijdens de sex. Dit komt omdat ze het belangrijk vinden te weten hoe ze een vrouw kunnen bevredigen. “Het gaat hen erom dat ze jou de tijd van je leven kunnen bezorgen”, legt ze uit.”Het gaat hier voornamelijk om hun ego. Als ze eenmaal weten dat jij het naar je zin hebt dankzij zijn fantastische kunsten, kan hij het ook naar z’n zin hebben.”

Knuffelen

Nog wat feitjes op een rijtje. De ideale duur van een sekspartij is gemiddeld 16,07 minuten. Als de leeftijd van beide partners iets hoger ligt (45-54 jarigen) dan duurt het vrijen gemiddeld 17,3 minuten. Maar wat maakt de duur eigenlijk uit? Dik 78 procent van de vrouwen geeft aan dat het aantal minuten hen niet zoveel scheelt. Als jijzelf en je partner er maar van genieten. Daarnaast vinden vrouwen dat je de tijd voor en na de sex ook wel mee mag rekenen, want je moet de kracht van het knuffelen niet onderschatten. Een beetje intimiteit voor en na de sex kan veel goed doen.

Gebruik jij al kussens tijdens de sex? Een paar eenvoudige kussens in bed kunnen de sex intenser, leuker en makkelijker maken. Bekijk snel de video hieronder:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock