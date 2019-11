Mannengriep: is het onzin of niet?

In het najaar gaat er vaak een griepgolf door Nederland. Voor ons vrouwen is dat heel vervelend, maar mannengriep, dat schijnt pas ellendig te zijn! Ook last van een piepende man op de bank? Laat hem dit artikel dan maar eens lezen.

Wij vrouwen weten natuurlijk allang dat de mannengriep onzin is. Maar griepdeskundige en oud-huisarts Ted van Essen (ja, een man, dus) bevestigt dit voor ons. Aan Vrouw vertelt hij: “Wetenschappelijk gezien is er weinig bewijs voor de mannengriep.”

Ziektegedrag

Waar vrouwen bij een griepje vaak gewoon doorgaan met hun dagelijkse verplichtingen, liggen mannen bij een beetje snotteren ‘ziek’ in bed. Maar stellen die mannen zich dan gewoon aan? Ted legt uit: “Dat heeft te maken met ziektegedrag. Mensen verschillen daarin. Als je van je moeder hebt meegekregen dat je zonder koorts niet ziek bent, houd je dat in je latere leven vast. Dat is een verschil tussen ménsen, en niet per se tussen mannen en vrouwen.”

Onmisbaarheid

Daarnaast ligt het volgens Ted aan onmisbaarheid: “Wat ook een rol kan spelen, is hoe onmisbaar je bent. Kun je het je permitteren om op bed te gaan liggen en je over te geven aan de griep? Vrouwen hebben vaker zorg voor kinderen en moeten dus wel door, terwijl mannen zich makkelijker aan huishoudelijke taken kunnen onttrekken.”

Verschil

Wat de oud-huisarts wel wil benadrukken is dat de één zich door het griepvirus wel degelijk zieker voelt dan de ander. Dit verschil zit ‘m niet per se tussen mannen en vrouwen, maar gewoon tussen individuen. “Dat is heel interessant. Er is een groep mensen die het griepvirus bij zich draagt en nergens last van heeft, terwijl anderen een week op bed liggen. En nog een andere groep kan doodgaan aan de griep. Hoe ziek je wordt van een griepje verschilt enorm.” aldus de griepdeskundige.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock