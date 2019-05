Voor sommige mensen is het een levensdoel en voor anderen de grootste nachtmerrie; het lopen van een marathon. Een ding is zeker: het is een flinke aanslag op je lichaam. Uit onderzoek blijkt dat het zelfs even traumatisch voor je lijf is als een hartoperatie.

Trainen voor het rennen van 42,5 kilometer houdt in dat je erg veel rondjes rennen moet. Je zou denken dat je dus hartstikke gezond bezig bent, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Hartoperatie

Bewegen en hardlopen is wel gezond, mits je niet te hard en te veel traint. Onderzoekers van de Yale School of Medicine tonen met nieuwe onderzoeksresultaten namelijk aan dat het rennen van een marathon erg slecht voor je nieren is. Mensen die een marathon rennen, hebben volgens dit onderzoek evenveel kans op nierbeschadiging als mensen die een hartoperatie ondergaan.

Nierschade

De medische gegevens van 22 marathondeelnemers werden grondig onderzocht. Ze moesten een dag voor de wedstrijd, tijdens de marathon en de dag erna urine afgeven. En wat bleek? De onderzoekers kwamen erachter dat bij 82% van de deelnemers nierschade was ontstaan tijdens het rennen. Het resultaat hiervan was dat de afvalstoffen in hun lichaam niet meer gefilterd werden, zoals bij gezonde nieren wél het geval is.

Bloedwaarden

De bloedwaarden van de marathondeelnemers werden vergeleken met die van mensen die net een hartoperatie hadden ondergaan. Tussen de bloedwaarden bleek verrassend genoeg weinig verschil te zitten. De onderzoekers ontdekten eveneens dat de marathonrenners gelijke creatinewaarden in hun bloed hadden als mensen met acute nierproblemen.

Herstellen

De sportievelingen herstelden wel een stuk sneller van de opgelopen nierschade dan de medische patiënten. Toch toont dit onderzoek aan dat het rennen van een marathon niet alleen zwaar, maar ook nog eens vrij slecht voor je lichaam kan zijn. Genoeg tijd nemen om na de race te herstellen, is volgens hoofdonderzoeker Chirag Parikh dan ook van groot belang.

