Libelle Legt Uit: moet je veel koolhydraten eten voor een hardloopwedstrijd?

Wanneer je een hardloopwedstrijd of misschien zelfs een marathon gaat lopen, wil je natuurlijk in je beste vorm zijn. Hetgeen je eet, kan hierbij helpen. Maar is het waar dat je dan koolhydraten moet eten?

Experts zeggen dat het zogenoemde koolhydraten stapelen inderdaad een goed idee is.

Energie

Wanneer je een marathon gaat lopen of een andere inspannende sport gaat doen, hebben je spieren veel energie nodig. Bij alles wat je eet, worden de voedingsstoffen omgezet in energie, maar van het ene eten krijg je sneller energie dan van het ander. Zo zijn vetten en eiwitten wat lastiger voor je lichaam om te verwerken, waardoor het langer duurt voordat er energie vrij is gekomen.

Koolhydraten zorgen daarentegen juist voor veel energie, omdat ze heel makkelijk af te breken zijn voor het lichaam. Daarom zijn koolhydraten goed als je gaat sporten. Producten die veel koolhydraten bevatten, zijn producten als brood, aardappels, rijst en peulvruchten.

Koolhydraten

Veel koolhydraten en weinig eiwitten en vetten, dus. En daar mag je een paar dagen voor de marathon al mee beginnen. Je dieet mag zelfs voor 85% uit koolhydraten bestaan, dus eet voldoende granen en peulvruchten en laat romige saus, boter, kaas en olie links liggen.

Let dan trouwens niet op het cijfertje op de weegschaal, want per gram koolhydraat houdt je lichaam 3 gram water vast, waardoor je zwaarder zult zijn. Dit is echter alleen maar voordelig voor de run, want zo ben je óók nog eens goed gehydrateerd. Probeer ook de avond voor de marathon je avondeten een beetje op tijd te eten. Zo hebben je darmen genoeg tijd om alles te verwerken en kun je in de ochtend nog een stevig, koolhydraatrijk ontbijt eten. Maar let op: eet je ontbijt minimaal drie uur voordat je moet starten met de marathon.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock