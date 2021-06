In steeds meer landen worden tieners van boven de 12 jaar gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook in Nederland wordt er meer en meer over gesproken en dat zorgt voor onrust onder ouders. Je tienerzoon of -dochter laten vaccineren: moet je dat willen? En zorgt het feit dat je kind nog volop in de groei is voor mogelijke bijwerkingen? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De kans op zelf ziek worden is klein

Marcel Levi: “Allereerst: de kans dat kinderen binnen deze leeftijdsgroep zelf ziek worden van Covid is heel klein. Ze kunnen het wel krijgen en ze kunnen het ook overbrengen op iemand anders, maar de kans op zelf écht ziek worden, is minimaal, dus daar hoef je het eigenlijk niet voor te doen. Maar je kunt aan Covid wel chronische klachten overhouden en dat komt bij jonge mensen wel met enige regelmaat voor. Dan is het fijn als je dat kunt voorkomen door middel van een vaccinatie. Toch is ook die kans niet heel groot, dus dat is wat mij betreft nog geen overtuigend argument.”