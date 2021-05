Nu de coronamaatregelen versoepelen lijkt het erop dat we deze zomer tóch op vakantie kunnen. Een heerlijk vooruitzicht, maar hoe zit het als je voor je vakantie getroffen wordt door het coronavirus? Een test toont soms ook ná tien dagen nog positief, terwijl je dan niet meer besmettelijk zou zijn. Hoe kan ditvacc, en wat moet je in dit geval doen? Internist Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Tien dagen

Marcel Levi: “Als je positief getest bent op corona, ben je na tien dagen niet meer besmettelijk. Dat houdt in dat je de ziekte na die tien dagen niet direct meer kunt overbrengen op een ander. Maar dit betekent niet dat de test, die heel gevoelig is, negatief is na die tien dagen.”

Positieve test

“Dat komt omdat er nog een heel klein beetje van het virus in je lichaam aanwezig kan zijn. Dit is niet genoeg om iemand anders te besmetten, dat besmettingsgevaar is weg na de tien dagen wachten. Maar het is wel genoeg voor een test om positief te blijven testen en dan lijkt het net alsof je nog ziek bent. Maar in feite is dat dus niet het geval.”

Vaccinatiepaspoort

“Er wordt nu veel gesproken over een vaccinatiepaspoort, maar dit is nog niet doorgevoerd. Maar in bijna alle Europese landen moeten je een negatieve PCR-test kunnen aantonen om de grens over te gaan, al helemaal als je per vliegtuig reist. Dus mocht je dan nog restjes van het virus in je lichaam hebben, dan heb je een probleem. Want het kan wel weken duren voor de test een negatieve uitslag toont. En daar is helaas niets aan te doen. ”

Annuleringsverzekering

“Mensen die op vakantie willen gaan de komende periode wordt aangeraden altijd een goede annuleringsverzekering te nemen, want je weet nooit hoe het loopt. Een autovakantie een paar weken opschuiven is vervelend maar hoeft geen probleem te zijn. Maar een vliegvakantie kan bij een positieve test in het water vallen. Dek jezelf dus goed in en sluit een goede verzekering af.”

Risicovol reizen

“Op vakantie gaan an sich hoeft geen probleem te zijn, ook niet voor de zestigplussers. Als je al corona hebt gehad en/of als je gevaccineerd bent, is het niet risicovoller dan thuisblijven. Want doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, gaan we de komende periode zien dat er steeds minder mensen in het ziekenhuis belanden en er ook steeds minder mensen besmet gaan raken.”

Thuisblijven

Als je op vakantie ziek wordt zal je daar worden opgenomen. Als je de ziekte wel hebt maar niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden, kun je – mits je geen vliegvakantie hebt – gewoon naar huis gaan en dezelfde regels hanteren als in Nederland. Maar het is een persoonlijke afweging of je dat risico wilt nemen. Een vakantie in eigen land is niet zo’n slecht idee.”

