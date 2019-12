Libelle Legt Uit: zijn halvarine en margarine echt veel gezonder dan boter?

Tijdens het koken of op de boterham: we gebruiken iedere dag wel wat boter. Maar moet je dan voor boter, margarine of halvarine gaan? En wat is nu eigenlijk het verschil?

Boter, roomboter, margarine, halvarine: genoeg keuze. Maar wat is nu de gezondste variant?

Plantaardig

Boter wordt gemaakt van room, dus boter en roomboter zijn eigenlijk hetzelfde. Margarine en halvarine zijn daarentegen wel anders. Deze zijn gemaakt op plantaardige basis. Ze worden bijvoorbeeld gemaakt uit zonnebloem-, koolzaad-, lijnzaad- of sojaolie. Margarine en vooral halvarine bevatten relatief veel water, waardoor het vetgehalte lager is dan roomboter. Het verschil tussen margarine en halvarine zit ‘m dan ook in het vetpercentage. In halvarine zit de helft minder vet dan in margarine.

Vitamines

Zowel roomboter als margarine en halvarine bevatten vitamine A, D en E. Roomboter bevat alleen veel minder vitamine D en dus meer verzadigd vet dan halvarine en margarine. Verzadigd vet is niet goed voor de gezondheid. Halvarine en margarine bevatten juist meer onverzadigd vet: een type vet dat bekend staat om goede effecten op de gezondheid.

Nog even op een rijtje:

Roomboter bevat 80 procent vet, waarvan 50 procent verzadigd en 30 onverzadigd

Margarine bevat ook 80 procent vet, waarvan 20 procent verzadigd en 60 onverzadigd

Halvarine bevat 40 procent vet, waarvan 10 procent verzadigd en 30 procent onverzadigd

Winnaar

Als we alles bij elkaar optellen, dan is halvarine de gezondste variant. Voor kinderen tot 4 jaar adviseert het Voedingscentrum toch om margarine op brood te smeren. Jonge kinderen krijgen vaak iets te weinig vetten binnen. Op nummer 2 staat natuurlijk margarine. Hoewel het verschil in vetpercentage tussen margarine en roomboter klein is, bevat roomboter wel meer verzadigde vetten. Dit kan gevaarlijk zijn voor je cholesterolgehalte.

