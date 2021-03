Margo (47) heeft ernstige overgangsklachten: “Inmiddels ben ik afgekeurd”

Margo (47) zit in de overgang. Vermoedelijk als zo’n anderhalf jaar. Het begon met opvliegers en nachtelijk zweten, maar het duurde niet lang tot de overgangsklachten verergerden. “Ik lig elke maand dagenlang in bed omdat de pijn niet te doen is.”

“Mijn menstruaties kwamen altijd heel regelmatig, ineens werd dat anders en minder. Ook wisselde ik mijn twee winterdekbedden plus een extra fleecedeken om voor een enkel zomerdekbed omdat ik het zo heet had ’s nachts. Ik ben op mijn dertigste gesteriliseerd en destijds is me verteld dat de kans groot was dat ik vrij vroeg in de overgang zou komen. Rond mijn 45ste was het zo ver. Eerlijk gezegd had ik er niet zoveel moeite mee. Ik dacht: ‘dan ben ik van ‘dat gezeur’ af.’ Het leek me fijn om niet meer te menstrueren. Toen wist ik alleen nog niet hoe ernstig de klachten zouden worden.”

De overgang

“Ik heb last van alle narigheid die bij de overgang kan horen: overgangsmigraine, obstipatie, stemmingswisselingen, huilbuien, opvliegers, vermoeidheid, gewrichtspijn… Er zijn dagen bij dat mijn gewrichten zoveel pijn doen dat ik niet kan staan of lopen. Dan weet ik echt niet meer waar ik het zoeken moet en kan ik eigenlijk alleen maar in bed liggen. Ik heb fibromyalgie, een aandoening die pijn in mijn spieren en bindweefsel veroorzaakt. Ik ben het dus gewend om pijn te hebben, en kon er goed mee leven. Maar door de overgang werd alles anders. Ik werkte altijd veertig uur in de week, zorgde voor onze zoon en deed alles zelf. Inmiddels ben ik afgekeurd en kan ik de weekboodschappen niet eens in m’n eentje doen.”

Moeilijk accepteren

“Als ik overgangsmigraine heb, sluit ik mezelf dagenlang op in de slaapkamer met de gordijnen dicht. Door de obstipatie moet ik altijd letten op wat ik eet. Ik heb een heel uitgebalanceerd dieet en als ik het een dagje laat gaan, word ik meteen gestraft. Ik vind het moeilijk te accepteren; vóór de overgang had ik nooit last van migraine, obstipatie of zulke heftige pijn in mijn gewrichten. De klachten belemmeren me in mijn dagelijks leven en dat is heel frustrerend.”

Overgangsklachten

“Ik heb gelukkig een goede band met mijn huisarts en m’n overgangsklachten worden serieus genomen. Ik hoor om me heen dat dat niet altijd zo is. Huisartsen kunnen de pil voorschrijven zodat klachten verminderen, maar door een leveraandoening kan ik die niet gebruiken. Ik neem salie tegen het nachtelijk zweten en een maximaal aantal pijnstillers per dag. Veel meer is er niet aan te doen.”

“Na anderhalf jaar in de overgang kan ik inmiddels herkennen waar in mijn cyclus ik welke klachten krijg. Aan mijn gedrag en de pijn in mijn lichaam voel ik dat ik vijf dagen erna ongesteld word. Twee of drie dagen na de menstruatie nemen de hoofdpijnen en gewrichtsklachten in alle hevigheid toe en beginnen vervolgens de stemmingswisselingen en huilbuien.”

Stemmingswisselingen

“De overgang drukt ook een stempel op mijn privéleven. Ik doe soms onaardig tegen mensen die het niet verdienen. Ik vind het vreselijk als mijn man zegt: ‘waarom doe je zo naar?’ We zijn 26 jaar getrouwd en hij is een enorme steun, maar met die stemmingswisselingen en onverwachte huilbuien heeft hij soms wel moeite. Ik wil niet huilen, maar het gebeurt gewoon. Het is soms ook gewoon gênant; als ik ergens op bezoek ben en meteen in tranen uitbarst als er iets zieligs wordt gezegd. Dat ik die controle over mezelf kwijt ben, vind ik het ergste. Wat me er doorheen trekt is het feit dat de overgang een keer overgaat. En geloof me, dan gaat hier echt de vlag uit.”

Interview: Annemieke Riesebos. Beeld: Getty Images.