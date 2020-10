Dat eenzaamheid lang niet alleen bij ouderen voorkomt, dat weten ze ook bij het vrouwenblad Margriet. Daarom lanceren zij Margriet Belbuddy’s: een bellijn om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.

Bij Libelle zijn we dol op mooie, taboedoorbrekende initiatieven. Deze prachtige actie van onze collega’s van Margriet willen we je dan ook niet onthouden. De bellijn heeft als doel om het taboe rondom eenzaamheid onder jongvolwassenen te breken. Iets dat hard nodig is, want maar liefst 10% van de Nederlandse jongeren tussen de 25 en de 35 jaar kampt met eenzaamheid.

Advertentie

Speciaal telefoonnummer

Margriet start deze actie op 1 oktober, wanneer ook de Week tegen Eenzaamheid ingaat. Voor Margriet Belbuddy’s is een speciaal telefoonnummer geopend, namelijk: 088 076 77 00. De Margriet Belbuddy’s, allemaal lezeressen van Margriet, zitten de hele maand oktober van maandag tot en met vrijdag tussen 18.30 en 22.00 uur klaar om aan eenzame jongeren een luisterend oor te bieden. Want een eerste stap om wat tegen eenzaamheid te doen, is erover praten. En wat is er nou fijner dan een luisterend oor vinden bij iemand met de nodige levenservaring?