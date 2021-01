Heb je last van een ingedut seksleven? En merk je dat je sex drive wordt beïnvloed door stress, sleur of simpelweg een druk leven? Dan is de online masterclass Zullen we het even over seks hebben? van seksuologe Eveline Stallaart wellicht iets voor jou.

In deze masterclass leer je hoe je ervoor zorgt dat zowel je brein als je lichaam klaar zijn voor een potje seks.

Online masterclass

Gaan tijdens de sex jouw gedachten uit naar de boodschappen die je nog moet doen of de presentatie die je morgen moet geven? Tja, dat is een behoorlijke moodkiller. Seksuologe Eveline Stallaart is expert in haar vakgebied en kan je alles vertellen over de impact van stress op onze sex drive.