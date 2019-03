Dit is hoe lang je maximaal zou mogen douchen volgens dermatologen

Soms is er niets fijner om na een lange dag onder een warme douche te stappen. En eenmaal je eronder staat, kom je wel heel moeilijk onder de warme straal vandaan.

Maar hoe blij we ook van die warme douche worden, onze huid er iets minder blij mee. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat heet water het vocht uit de opperhuid onttrekt, waardoor je huidbarrière aangetast wordt en ontstoken raakt. En dat zorgt dan weer voor een droge huid.

Advertentie

Gerimpelde vingers

Dermatologen adviseren daarom om zo kort mogelijk te douchen: “Maximaal 15 minuten”, aldus dermatoloog Mona Gohara bij Well+Good. “Als je vingers en tenen gerimpeld zijn, is dat een teken dat je er te lang onder hebt gestaan.”

Wassen

“Je te vaak wassen doet meer kwaad dan goed”, vertelt dermatoloog Katherine Ashenburg. “Het droogt je huid uit en zorgt voor irritaties. Je wast immers de goede bacteriën die van nature op je huid leven weg. Beperk het douchen daarom het liefst tot om de twee à drie dagen. Voel je je toch vuil, was je gezicht, oksels, de zone onder je borsten en geslachtsorganen dan tussendoor met wat water.”

Zwembad

Volg je de richtlijnen van de dermatologen op, dan is het ook nog belangrijk om op de temperatuur te letten. “De temperatuur van het water zou ongeveer even warm moeten zijn als wat je verwacht van een verwarmd zwembad in de zomer, wat zo rond de 30 °C is”, omschrijft dermatoloog Joshua Zeichner. “Is je water warmer, dan bestaat de kans ook dat je je huid beschadigt.”

Douchegel

En je volledig inzepen is ook niet nodig volgens hen. “Voor de meesten is gewoon afspoelen met wat water al voldoende. De enige uitzondering is nadat je flink gezweet hebt, bijvoorbeeld na het sporten. De gebieden die de meeste nare geurtjes verspreiden, zoals je oksels en voeten, kun je beter wel goed inzepen.”

Ecovlogger Anouk is ervan overtuigd dat koud douchen ontzettend goed is. Ze legt de voordelen uit:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock