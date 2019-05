Koffieliefhebbers opgelet: zóveel kopjes mag je drinken op een dag

Veel mensen kunnen niet functioneren zonder hun dagelijkse dosis cafeïne. Maar hoeveel kopjes koffie mag je eigenlijk maximaal drinken per dag?

Wereldwijd drinken we dagelijks zo’n 3 miljard kopjes koffie. Niet zo gek ook, want we kennen allemaal de voordelen: zo’n bakkie pleur maakt ons wakker en geeft energie. Mits je geen gigantische hoeveelheid cafeïne binnenkrijgt, want na een te grote hoeveelheid koffie pakt het juist weer negatief uit. Maar waar ligt die grens?

Advertentie

Risico

Onderzoekers van de University of South Australia komen met een antwoord. Ze onderzochten daarvoor de gezondheidsgegevens van zo’n 350.000 Britse koffieliefhebbers tussen de 37 en 73 jaar. De grens? Die ligt volgens de onderzoekers op 6 koppen per dag. Drink je meer kopjes koffie dan dat? Dan loop je volgens het onderzoek 22% meer kans op hart- en vaatziekten.

Negatief effect

Bij een te hoge bloeddruk neemt de kans op hart- en vaatziekten toe. En als je te veel cafeïne binnenkrijgt, kan je bloeddruk flink stijgen. Het is dus belangrijk om je koffiegebruik tot 6 bakjes te beperken. “Uit ons onderzoek blijkt dat 6 koppen het omslagpunt is. De cafeïne begint vanaf dan een negatief effect te krijgen”, vertelt onderzoeker Elina Hyppönen.

Voor alle filterkoffiefans: hoeveel schepjes koffie en water was het ook alweer?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Science Daily. Beeld: iStock