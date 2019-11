Onderzoek toont aan: mazelenvirus gevaarlijker dan gedacht

Uit nieuw Nederlands onderzoek is gebleken dat het mazelenvirus nog gevaarlijker is dan gedacht. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC en Wellcome Sanger Instute in Cambridge kan het virus ‘geheugencellen’ wissen.

Het onderzoek werd gehouden onder 77 niet-vaccineerde kinderen, die in 2013 besmet raakten. Ze stonden bloed voor en na de besmetting af. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Immuunsysteem

Uit het onderzoek blijkt dat de mazelen een enorme impact hebben op het immuunsysteem. Het mazelenvirus vaagt namelijk 11 tot 73 procent van alle antistoffen weg. Het virus tast de ‘geheugencellen’ van het immuunsysteem aan. Dit betekent dat als je in je jonge jaren geïnfecteerd raakt met de mazelen, je jaren later nog steeds extra kwetsbaar kan zijn voor andere ziektes.

Pasgeboren baby

Onderzoekers geven aan dat mensen met de mazelen de ‘weerbaarheid van een pasgeboren baby krijgen’. Bij 1 op de 10 patiënten gaat er meerdere jaren overheen totdat het afweersysteem weer naar behoren functioneert.

The measles infection can cripple long-term immunity against viruses and bacteria, creating a kind of “immune amnesia” that leaves individuals more vulnerable to future infections by other pathogens, according to two studies:

▶ https://t.co/te7kr7N7Ju

▶ https://t.co/tiSTrvyQob pic.twitter.com/taaN3KIMPk

— Science Magazine (@sciencemagazine) October 31, 2019