Bij McDonald's eten? Déze burgers kun je calorie-wise het beste nemen

Die grote M lacht ons soms gewoon zo hard toe, dat we er wel aan toe moeten geven. Althans, willen geven. Zin in een lekkere burger van de fastfoodketen, maar niet zo’n zin in duizenden calorieën?

Deze hamburgers kun je het beste kiezen als je ook nog enigszins op de lijn wilt letten bij McDonalds:

Hamburger – 253 kcal

Cheeseburger – 302 kcal

Filet-O-Fish – 331 kcal McKroket – 349 kcal Chili Chicken – 358 kcal

Wrap

Mocht je nog lager dan die 250 calorieën willen gaan, kies dan voor de kleine McWrap Honing Mosterd. Deze kleine wrap gevuld met krokante kip, sla, uitjes en honing-mosterdsaus telt namelijk maar 246 calorieën.

Salade

Wist je trouwens dat de Caesarsalade nog meer calorieën bezit dan een burger? De dressing alleen al telt 112 calorieën en de salade 181. 112 + 181 = in totaal 293 calorieën.

