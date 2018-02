De frietjes van McDonald's zouden hét middel tegen kaalheid bevatten

Last van haaruitval? Tijd om een frietje te scoren bij McDonald’s. Volgens nieuw onderzoek kan een bepaald stofje in de friet ervoor zorgen dat onze haren beter groeien.

En dat is goed nieuws voor zowel de frietliefhebbers, als de kalenden onder ons. Hoe dat precies zit? Een Japanse onderzoeker is erachter gekomen dat in het frituurvet waar de frietjes in gebakken worden, een chemisch goedje zit dat invloed heeft op haarzakjes.

Chemisch goedje

Het stofje heet ‘dimethylpolysiloxane’ en zorgt ervoor dat de frituurolie niet gaat schuimen. Klinkt behoorlijk chemisch, en dat is het ook. Het stofje komt namelijk uit de familie van de siliconen.