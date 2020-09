Handig overzicht: déze medicijnen kunnen je eetlust beïnvloeden

Ben jij aangekomen, maar eet je niet per se meer en beweeg je ook niet minder? Dan zou het zomaar kunnen dat dit een bijwerking van je medicijn(en) is. Van sommige medicijnen is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat ze invloed kunnen hebben op je eetlust en stofwisseling.

Daarom hier een handig overzichtje van medicijnen die je eetlust kunnen beïnvloeden.

Corticosteroïden

Dit is een groep medicijnen die zijn afgeleid van het hormoon cortisol, dat afkomstig is uit de bijnierschors. De bekendste medicijnen die corticosteroïden bevatten zijn prednison en dexamesthasontabletten. Ook zit het in longpuffertjes voor astma, neussprays voor allergieën, oogdruppels, oordruppels, klysma’s voor de darmen en crèmes voor huidaandoeningen zoals eczeem.