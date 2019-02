Libelle Legt Uit: zijn medicijnen na de houdbaarheidsdatum nog te gebruiken?

Wat doe je als je achter in het medicijnenkastje nog een doosje medicijnen vindt die eigenlijk al over de datum zijn? Mag je die nog slikken of is dit gevaarlijk?

Uit onderzoek van Radar blijkt dat maar liefst 54% van de mensen medicijnen die over de houdbaarheidsdatum zijn toch gebruikt. Maar is dit eigenlijk gevaarlijk?

Anticonceptie

Volgens onderzoekers uit Antarctica zou je medicijnen tot wel 4 jaar na de houdbaarheidsdatum kunnen gebruiken. Maar klopt dit eigenlijk wel? Nee, aldus Apotheek Van Vaerenbergh tegen HLN.be. Anticonceptie kan minder betrouwbaar zijn en bijvoorbeeld oogdruppels zijn maar een maand na opening houdbaar.

Bijsluiter

Van sommige medicijnen neemt de werking af naarmate je ze langer bewaart. Maar hoe lang dit duurt verschilt nogal per medicijn. Zo is een zalfje minder lang houdbaar dan een tablet. Volgens de Consumentenbond kun je daarom altijd het beste gewoon het advies in de bijsluiter opvolgen.

Niet giftig

Echt bang hoef je niet te zijn. “Medicijnen worden nooit zomaar giftig, maar hun werkzaamheid kan wel afnemen”, legt de woordvoerder van Apotheek Van Vaerenbergh uit. “Dat komt doordat het actieve ingrediënt in medicatie geleidelijk aan afbreekt.” Dit betekent dat een pijnstiller na 2 jaar wellicht nog iets doet, maar je kunt niet uitgaan van dezelfde werking. Maar antibiotica werkt na bijvoorbeeld na die tijd helemaal niet meer. Antibiotica ontaardt namelijk veel sneller.

De apotheek moedigt dan ook nooit aan om vervallen medicatie te slikken. Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met de dokter.

Crèmes

Crèmes in een tube zijn gemiddeld tot 1 jaar na het eerste gebruik houdbaar. Crème in een pot is daarentegen slechts 3 maanden te gebruiken. Dit komt doordat je met je vingers in de pot zit, en de kans op vervuiling met bacteriën hierdoor groter is. Wanneer de crème hard is, kun je ‘m het beste gewoon weggooien.

Vloeibare medicijnen

Na het openen zijn deze medicijnen gemiddeld 6 maanden houdbaar. Maar let wel goed op, want wanneer vloeibare medicijnen vlokken geven, of wanneer er stukjes in zitten, ze troebel worden of van kleur veranderen, kun je ze beter niet meer gebruiken.

Poeder, tabletten

De houdbaarheid hiervoor is 2 jaar, maar de werking kan wel afnemen als je ze lang bewaart. Slik ze niet wanneer de tabletten verkleurd zijn, afbrokkelen of zijn opengebarsten. Ook aan elkaar gekleefde capsules kun je beter niet meer innemen.

Zalfjes

Dit vettige smeersel is na het openen maximaal nog 1 jaar houdbaar. Anders kunnen de vetten en oliën in de crème gaan bederven.

Oogdruppels

Geopende flesjes met oogdruppels zijn slechts 1 maand houdbaar. Ook is het belangrijk dat je deze flesjes in de koelkast bewaart.

Zetpillen

Deze pillen zijn maximaal 1 jaar houdbaar. Heel soms moet je zetpillen in de koelkast bewaren, check dus altijd goed de bijsluiter.

Neus- of oordruppels

Wanneer je een flesje neus- of oordruppels hebt geopend, kun je ze nog maar 3 tot 6 maanden gebruiken. De exacte datum vind je op de verpakking.

Bron: Consumentenbond, Gezondheidsnet, HLN.be, Radar, Max Vandaag. Beeld: iStock