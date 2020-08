Geen meditatiefan, maar wel toe aan rust? Probeer dan déze oefening

Mediteren is niet voor iedereen weggelegd. Het vereist namelijk nogal wat inspanning om tot die volledige óntspanning te komen. Ben je echter wel toe aan wat rust in je hoofd? Probeer dan eens deze actieve oefening uit te voeren, die hetzelfde effect op je brein heeft als een meditatie.

De naam van de oefening? Dynamische meditatie.

Bij dynamische meditatie doe je precies het tegenovergestelde van wat je doet bij de normale meditatie: in plaats van stilzitten gaat het bij deze ontspanningsoefening juist om bewegen en zelfexpressie. Dynamische meditatie heeft alles te maken met het fysiek en verbaal loslaten van stress. Oftewel: zwaaien met je armen, op en neer springen en zelfs geluid maken als dat goed voelt.

Chaotische trance

Deze oefening werd al in 1970 door de Indische guru Osho bedacht. “Hij geloofde dat het door een niet-lineaire, chaotische trance is dat de geest en het bewustzijn het lichaam binnendringen om het hart te doen ontwaken. Dit gebeurt door middel van het lichaam te bewegen”, legt meditatiedocent Coltrane Lord uit aan Hello Giggles. “Zoals ik het begrijp, betrekt de chaos van niet-lineaire en extatische bewegingen het hele lichaam om de energieën vrij te geven die in het lichaam vast zijn komen te zitten”, vervolgt ze.

De oefening uitvoeren

Maar hoe doe je deze oefening dan precies? Het klinkt best ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. Eigenlijk is dynamische meditatie een manier waarop je chaos aan de buitenkant creëert door middel van bewegingen, om met de chaos aan de binnenkant van je lichaam om te gaan. Dit in tegenstelling tot de traditionele zitmeditatie, waarbij stilte van het lichaam gebruikt wordt om een kalmte voor de geest te bereiken.

Voordelen dynamische meditatie

Deze expressieve vorm van meditatie heeft dezelfde positieve uitwerkingen op het lichaam. Dat maakt het ideaal voor mensen die niet goed kunnen stilzitten, maar wel veel stress ervaren. De voordelen ervan zijn onder andere betere slaap, meer rust in je hoofd, meer zelfbewustzijn, minder stress, een beter humeur en zelfs een betere focus gedurende de dag.

Andere ontspanningsoefeningen

Past deze oefening toch niet helemaal bij je? Dan kun je het ook over een andere boeg gooien. Want ook zonder echt de mediteren kun je gemakkelijk je stresslevels laten dalen. Vouw hiervoor bijvoorbeeld de was eens aandachtig op, eet je ontbijt in stilte, luister rustige pianomuziek of maak een wandeling zónder telefoon. Je zult al snel merken een stuk ontspannender te zijn.

