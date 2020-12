De dagen worden langer: dít is waarom meer daglicht je gelukkiger maakt

We hebben de kortste dag van het jaar weer achter de rug. Dat is goed nieuws, want meer daglicht zorgt blijkbaar ook voor meer geluk.

Met slechts 7,5 uur daglicht was 21 december de kortste dag van het jaar. Vanaf nu worden de dagen alleen maar langer en kunnen we van meer daglicht genieten. Dit betekent ook dat de zomer weer iets dichterbij is. En dat is fijn, want: hoe meer daglicht, hoe gelukkiger we zijn.

Geluksstofjes

Als de dagen langer zijn, is het makkelijker om daglicht op te nemen. Een portie daglicht zorgt voor serotonine en endorfine in je hersenen. Deze stoffen worden ook wel geluksstofjes genoemd. “Als het langer licht is, heeft het brein meer tijd om die stofjes aan te maken”, legt gelukspsycholoog Josje Smeets uit aan het AD. Hogere niveaus van serotonine en endorfine zorgen voor een beter humeur, een tevreden gevoel en kalmte. Bovendien voel je je minder snel depressief of angstig.