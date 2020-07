Ervaar je sinds corona meer werkdruk? Zó ga je ermee om

Het zijn gekke en hectische tijden door de coronacrisis. En dit kan voor extra druk op je werk zorgen. Maar hoe ga je het beste om met die hoge werkdruk?

We worden geconfronteerd met grote veranderingen en iedereen gaat hier anders mee om. Voor de een zorgt dit voor extra kansen, maar voor de meeste mensen komt er vooral veel angst en onzekerheid om de hoek kijken. En dan met name op economisch vlak.

Hoe iedereen omgaat met stress kan enorm verschillen, vooral in een onbekende situatie zoals met de coronacrisis. “Sommige mensen schieten in actie en willen alles zo snel mogelijk opgelost zien”, legt loopbaancoach Meredith van Overloop uit aan HLN. “Zij zullen er alles aan doen om de situatie opnieuw onder controle te krijgen, maar zullen misschien ook onrealistische verwachtingen hebben en anderen onder druk zetten.”

Vermijden

Anderen willen volgens haar eerst alles analyseren of voelen zich eigenlijk ‘verlamd’. Deze mensen blijven kalm, althans dat lijkt zo voor de buitenstaanders. Diep van binnen hebben ze stress, maar dit proberen ze weg te drukken, waardoor ze onbezonnen beslissingen blijven vermijden. Beide manieren om met stress om te gaan zijn belangrijk en nodig. “Maar ze zijn ook elkaars tegenhanger en dat kan voor extra druk en stress zorgen”, zegt Van Overloop.

Samen

Volgens de loopbaancoach is de oplossing vrij simpel: we moeten het samen doen. Oftewel: wanneer we weer naar het kantoor kunnen, zal de stress vanzelf verminderen. Een collegiale omgeving doet namelijk veel met je gevoel en dus ook werkdruk. Moet je voorlopig toch thuis blijven werken? Trap dan niet in de valkuil van overpresteren.

Maak duidelijke afspraken, geef eerlijk toe als je het niet redt en durf ‘nee’ te zeggen. Help elkaar en vergeet niet om af en toe wat plezier te maken door een ‘niet-werkgerelateerde (virtuele) borrel’ te organiseren.

Gezondheid

Zorg er in ieder geval voor dat je niet te lang wordt blootgesteld aan hevige stress, want dit is niet goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Spreek dus altijd uit wat je dwarszit en zorg goed voor jezelf. Ga bij twijfel langs een professional voor hulp. En let ook een beetje op anderen, want zij kunnen met hetzelfde probleem zitten.

Pien en Juul leggen uit wat stress met je gezondheid doet:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock