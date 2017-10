Zóveel meer eet je echt wanneer je niet lang genoeg slaapt

Wanneer je weinig hebt geslapen – of dat nou door een feestje komt of niet – heb je de volgende dag meer zin om te snacken dan normaal. En dat blijken we dan ook te doen.

Onderzoekers zochten uit hoeveel calorieën we echt meer eten als we weinig slapen. En daar word je niet bepaald vrolijk van. Uit onderzoek dat werd gepubliceerd in de European Journal of Clinical Nutrition blijkt dat mensen veel meer eten dan normaal als ze niet veel hebben geslapen. De cijfers die daarbij horen: we eten gemiddeld 385 calorieën meer dan normaal en we eten ook meer vet en minder proteïne.

Aankomen

Je bent dus inderdaad niet de enige die na een slechte nacht zin heeft in vette snacks. Om het nog net wat erger te maken, melden de onderzoekers ook dat mensen na weinig slaap ook niet veel bewegen. Er gebeurt dus ook nog eens niets met die extra calorieën, maar het wordt opgeslagen als vet. Wanneer je elke dag 385 calorieën meer eet komt dat er op neer dat je na 9 dagen een pond aangekomen bent. En dat wil niemand. Toch maar wat eerder naar bed dan vanavond.



Bron: RD.com. Beeld: iStock.