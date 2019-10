Regenachtig weer kan bij sommige mensen voor meer pijn zorgen

Speelt regenachtig en koud weer een rol bij pijnbeleving? Ja, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Uit onderzoek van de universiteit van Manchester blijkt dat 20% van de mensen die aan chronische ziektes lijden zoals reuma, meer pijn heeft tijdens koude en vochtige dagen, met veel wind en een lage luchtdruk.

Advertentie

Weersomstandigheden

Voor deze Britse studie zijn de gegevens van meer dan 13.000 Britten verzameld, die 15 maanden lang iedere dag via een app bijhielden hoeveel pijn ze hadden. Tegelijkertijd keken ze via GPS wat voor weersomstandigheden de mensen zich op dat moment bevonden. De deelnemers van het onderzoek waren voornamelijk patiënten met artritis, maar ook mensen met migraine of andere chronische pijnziektes.

Bewezen

Uit de analyse blijkt dat natte dagen het meest pijnlijk zijn voor mensen met chronische klachten. Dit heeft te maken met de relatief hoge luchtvochtigheid op zulke dagen. Op droge dagen ervaren de mensen juist minder pijn. Lage druk en een hoge windsnelheid waren ook gekoppeld aan meer pijnlijke dagen, maar wel in mindere mate dan vochtigheid. “Ongeveer driekwart van de mensen die aan artritis lijdt, denkt dat het weer invloed heeft op hun pijn. Nu is dat ook bewezen”, zegt hoogleraar Will Dixon van de universiteit van Manchester.

Door een speciale app heeft Caroline minder last van haar artrose:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The university of Manchester. Beeld: iStock