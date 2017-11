Libelle Legt Uit: ga je echt meer scheten laten naarmate je ouder wordt?

Veel kwaaltjes ontstaan naarmate je ouder wordt, maar echt niet alle kwaaltjes komen door je leeftijd. Rimpels wel (zie video), maar ga je bijvoorbeeld écht meer scheten laten naarmate je ouder wordt?

Regelmatig word in artikelen geschreven dat je met de stijgende leeftijd ook meer scheten gaat laten. Zo schrijft Gezondheidsweb in een artikel dat het ‘inderdaad zo is dat het proces van het ouder worden meestal gepaard gaat met een hogere mate van winderigheid’. Het zou een van de gevolgen zijn van gevoelige darmen. Maar is dat wel echt waar?

Zwak bewijs

We besloten het voor te leggen aan de Maag Lever Darm Stichting. Hun gezondheidsvoorlichter vertelt: “Er is slechts zwak bewijs dat mensen meer scheten laten op latere leeftijd. Als het wel zo is dan zou het, net zoals Gezondheidsweb meldt, een gevolg zijn van IBS (Prikkelbare Darm Syndroom) en IBD (chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) en dus niet zozeer van het ouder worden op zich.”

Voedselintoleranties

Daarnaast vertellen zij dat ook later in het leven verkregen voedselintoleranties of een minder krachtige sluitspier een rol kunnen spelen bij de winderigheid. In het laatste geval zou je het niet goed meer voelen wanneer je een scheet laat. Mensen laten op oudere leeftijd dus niet meer scheten, maar kunnen ze misschien wel minder goed inhouden.

Tips

Ervaar je zelf wel een hogere mate van winderigheid? Daar zijn wel een aantal dingen aan te doen. Zo kun je het beste rustig eten, veel kauwen en daarbij een goede houding aannemen. Ook zijn er een aantal voedingsmiddelen die je beter kunt laten staan. Schrap vooral radijs, koolsoorten, peulvruchten, uien, pepers en onrijp fruit van je menu. Meer bewegen zou daarnaast ook kunnen helpen. Meer informatie over winderigheid vind je op de website van de Maag Lever Darm Stichting.

Beeld: iStock.