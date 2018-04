Hebben we écht meer seks als de zon schijnt?

Het is buiten goed toeven vandaag: de temperaturen breken alle warmterecords. En met die 28 graden die het vandaag werd in Nederland, is het nóg lekkerder naar bed gaan.

Want mooi zomerweer leidt uiteindelijk tot meer seks. Dit hebben wetenschappers onderzocht. We doen het meer en meer als de zon hoog aan de hemel staat en zich laat zien. Dat zit zo. Ons lichaam maakt meer endorfines aan als we ons gelukkig voelen. Dat mooie zomerweer zorgt voor die blije gevoelens. Als je je helemaal happy voelt, stijgt ook je libido. Je hebt er ruimte en tijd voor en gewoon meer zin in, in die vrijpartij.

Daarnaast scheelt het ook dat de dagen wat langer lijken te duren. Waar we in de wintermaanden misschien om een uurtje of acht al moe worden en naar bed willen omdat het buiten donker is, hebben we nu meer energie. Rond tienen zijn we nog niet uitgeput en tja, dan wil het weleens van een potje seks komen. Niet zo gek dus, dat we het vaakst seks hebben in juni, juli en augustus. En juist niet in de koude wintermaanden. We kruipen dan helemaal niet dichter bij elkaar. Nee. Dan gaan we liever gewoon slapen. Er wordt maat liefst 12 procent meer gesekst in de zomer dan in de winter.

Beeld: iStock