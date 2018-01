Onderzoek: hoe meer je slaapt, hoe minder suiker je eet

Heb je als goed voornemen ‘meer slapen’ of ‘gezonder eten’ op je lijstje staan? Mooi: dan kun je dat tweede voornemen afstrepen. Onderzoekers ontdekten namelijk dat als je meer slaapt, je als vanzelf ook gezondere keuzes maakt.

Iedere nacht 6 tot 8 uur slaap pakken zorgt er niet alleen voor dat je de dag mentaal beter aan kan, maar ook dat je gezonder eet. Dat is geen toeval. Onderzoekers van het Kings College in Londen lieten 42 mensen 1,5 uur langer slapen dan normaal. En wat blijkt: die mensen aten de volgende dag veel meer suiker en koolhydraten dan de groep die hun normale slaappatroon aanhield.

Vet en suiker

Een lichaam dat te weinig slaap krijgt, functioneert ongeveer net zo als een lichaam dat teveel alcohol heeft binnengekregen. Om het tekort aan energie te compenseren, ga je gedurende de dag meer eten. Je smaakpapillen sturen je daarbij vooral in de richting van koolhydraten, vet en suiker. Net als dat je met een kater vooral zin hebt in een vette hap. Je hebt energie nodig en let daarbij niet op de voedingsstoffen.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat mensen die te weinig slapen, per dag zo’n 549 (!) calorieën meer eten. Kortom: door voortaan lekker op tijd naar bed te gaan, sla je twee vliegen in een klap.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock